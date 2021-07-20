文化窗口：教同鄉烘麵包大熱 購物片受歡迎

印尼人以車代步 奇怪港人常走路

Rosidah的YouTube頻道是一面窗口，讓世界各地的印尼人窺見香港的生活。她笑說不少人愛看她的購物片段，從中可以了解香港的物價和生活。印尼人看見她在片段中經常走路，都會覺得很奇怪。因為即使是2分鐘的步程，當地人也會以電單車代步。是因為開車更快更方便，還是因為炎熱？她大笑說：「是因為懶惰！在印尼以腳代步，人們會以為你窮得沒錢買車。」她身旁的丈夫也補充，香港公共交通系統世界一流，而且只有在治安良好的地方，如香港、日本、新加坡，人們才會放心在街上走路。Rosidah也表示，她拍片時常常手袋大開，同鄉常擔心她被小偷光顧，倒是她本人很放心，在香港多年來沒遇過偷竊。

愛甜食油炸 兩地「好吃」定義不同

誠如兩夫婦所言，不管香港人還是印尼人，都不大了解彼此的文化或習慣。簡單如飲食習慣，不難聽見本地僱主表示印傭不擅煮食，其實是大家對「好吃」的定義不同。印尼人喜歡甜食，所有飲品都是甜的，夠甜就等於好。印尼菜味濃，多數辛辣，愛加入椰子烹調。他們烹調肉類，喜歡煮上數小時，令肉更入味，所以Rosidah說烹調印尼菜最需要耐性。不少印尼菜也偏油膩，多油炸食品，即使烹調魚、雞，都是用炸的。蒸魚、蒸雞這些菜式，印尼人不懂。Paul一語道破：「印尼人少用雪櫃，而用油炸保存食物。」Rosidah笑言，印尼菜也會以薑入饌，但當她把香港的薑葱蒸魚介紹給同鄉時，她們都嘖嘖稱奇。

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