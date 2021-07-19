現代中醫：吞嚥困難性格改變 或腦小血管病變

涉多個器官 臨牀表現五花八門

腦小血管病引起的疾病十分廣泛，涉及多個器官系統，臨牀表現五花八門。概括如下：

．中風：腦小血管病變會引起腔隙性腦梗塞、顱內出血性中風，並增加患者再中風的風險。研究表明，約兩成半缺血性中風和幾乎所有出血性中風，均由腦小血管病引起

．認知功能障礙：腦小血管病輕則引起輕度認知障礙，影響注意力、判斷力和執行能力，甚至出現思維混亂；重則導致血管性癡呆，加重腦退化徵狀

．神經系統徵狀：包括吞嚥困難、構音困難，以及錐體外綜合症（主要表現為肌肉僵硬、震顫、表情呆滯和不能靜坐等）

．思維情緒異常：如神情冷漠、老年抑鬱、經常疲勞，甚至性格改變等

．步態和平衡不穩：主要表現為平衡不穩、經常跌倒，行走呈碎步和運動遲緩症等

．膀胱活躍症和尿失禁：也可能和腦部小血管病變有關

年紀大高血壓糖尿高危

什麼原因導致腦小血管病變？根據流行病學研究結果，心血管病高危因素與腦小血管病變的發生密切相關：

．年紀大︰研究指出，比較55歲以下和64歲人士出現腦白質白斑（腦小血管病變最主要影像學特徵）的比率，分別為11%和21%；在82歲老人中，比率增至94%，說明腦小血管病變和年齡增長呈正比

．高血壓（大於140/90 mmHg）︰特別是夜間血壓沒有下降，甚至上升者，更容易引發腦白質白斑。另有研究表明，高血壓與腦微小血管出血（腦小血管病的生物標記之一）有關

．糖尿病︰二型糖尿病人出現腔隙性腦梗塞和腦微小出血，是正常人2.8倍

．代謝綜合症︰已知代謝綜合症與隱匿性大腦梗塞和腔隙性腦梗塞有關。2019年以亞洲人為對象的腦小血管病變風險因素研究表明，血液中過高三酸甘油酯（triglycerides）會增加腔隙性腦梗塞的機率，而高含量的高密度脂蛋白，則能減少腔隙性腦梗塞發生的風險

綜上所述，腦小血管病變的發生和發展，與一些影響血管功能的基礎疾病有關，及早防治上述疾病有助防止腦小血管病變的產生和惡化。

早睡戒煙酒 低脂少鈉飲食

腦小血管病引起的疾病譜甚為廣泛，其中中風和認知功能障礙對患者、家庭、醫療系統和整個社會造成巨大負擔，積極防治十分重要。生活中如何有效預防腦小血管病變呢？總結一些流行病學研究結果，以下健康生活方式，有利於預防和阻止腦小血管病變的發生和惡化：

1. 健康飲食，多吃魚和蔬果，少攝入動物脂肪；減少鈉質（主要來源為食鹽）的攝入，過量鈉質（＞5毫克／日）會增加中風風險和令腦白質白斑加重，增加腦部小血管病變的負擔

2. 堅持運動鍛煉，養成定期運動的好習慣

3. 戒除不良生活習慣，包括吸煙和過量飲酒。研究表明，在小中風患者中， 喝酒會增加腦白質白斑

4. 養成良好睡眠習慣，改善睡眠品質。長期睡眠障礙，如阻塞性睡眠窒息症與腦白質白斑的生成和隱匿性腔隙性梗塞有關

文：林志秀（香港中文大學中醫學院副院長、註冊中醫）