每半個鐘放下電子產品 E代人挺胸伸臂驅痛症

低頭增頸椎壓力 長期勞損

使用電子產品時，普遍忽略姿勢：寒背、低頭及頭向前傾並不罕見。當頭部重心落在身體正中線前方，頸椎承受過大壓力，肩頸肌肉同時增加負擔，當中手提電腦及手機尤其容易引起痛症。

先談手提電腦，鍵盤和觸控板連住屏幕，若將手提電腦放桌上使用，屏幕較眼睛水平低，加劇寒背及圓肩。若將手提電腦放在大腿上使用，寒背及圓肩情况會更嚴重。另外，由於前臂及手腕缺乏適當承托，肩頸和上肢勞損隨之增加。而當長時間用觸控板，手指不停滑動，亦增加手腕及手指過勞。

手機或平板電腦通常在外使用，例如乘車、街上，沒有桌面承托的情况下，一樣會因低頭和前臂缺承托，造成勞損和痛症。

長期屈曲手腕 手痹無力

一拿起手機或電腦，很多人都會忽略中場休息，肩頸和上肢長時間維持同一姿勢，肩頸肌肉容易造成過大壓力。而過程中，通常不停用拇指和手指滑動或打字，尤其拇指，頻密重複活動有可能引起過勞，甚至引致肌腱發炎徵狀，出現疼痛或腫脹，發力有困難。另外，若長期屈曲手腕，如在鍵盤上打字、承托手機，亦會影響腕管神經線，形成腕管綜合症，徵狀是手腕及手掌麻痹和疼痛、手部肌肉無力。

運動少 肌弱關節緊

使用電子產品過多，運動和活動時間會相對不足。缺乏運動，加上長時間保持一個姿勢，關節變得繃緊；而肌肉會減少彈性、力量和耐力，亦影響發力。缺乏運動亦使身體整體肌肉不足，對關節保護隨之減少。如果姿勢不佳，會導致部分肌肉過於繃緊，部分過於鬆弛，這樣的不平衡狀態，不止造成勞損，也增加受傷風險，痛症亦隨之而來。

屏幕與眼成水平 另置鍵盤

使用手提電腦、平板電腦和手機等，建議放書桌上，使上肢有足夠承托；但若在外使用，未必有書桌，建議用雙手承托，並用雙手手指滑動及打字，或考慮語音轉成文字的功能，減少手指過勞。另外，在桌上用手提電腦時，建議墊高手提電腦，盡量令屏幕與眼睛成水平，而且屏幕距離剛好在眼睛視線範圍，減少寒背及頭部向前傾。但因手提電腦的鍵盤和觸控板連住屏幕，故墊高手提電腦後，或要聳肩配合鍵盤和觸控板，有見及此，建議外置鍵盤和滑鼠，並將之放在鍵盤托使用，使膊頭、前臂和手腕可在適當位置，達到上臂和前臂呈90°，手腕則可盡量平放。若沒有鍵盤托，外置鍵盤和滑鼠可放在桌上使用，調校工作椅高度以配合肩頸及上肢位置，如調高工作椅後有吊腳情况，建議放矮櫈承托雙腳，減低腰部及下肢不適。

除了保持良好姿勢及改善工作間設置外，無論使用桌上電腦、手提電腦、平板電腦或手機，均建議每30至45分鐘放下電子產品，活動一下，並轉換姿勢，可以去廁所或喝水，最好當然是做簡單伸展。平時應養成運動習慣，多做伸展運動放鬆肌肉，同時鍛煉肌肉，令它可以無時無刻準備作戰。

文：余卓霖（聖雅各福群會註冊物理治療師）

編輯：梁小玲

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