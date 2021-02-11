吾生有杏：院長醫生周記（157）：拳王，我們再來一回合！

有人可能覺得這只是一套宣揚美國夢的低成本商業作品，現實世界根本不可能發生。或許沒有拳王是如此誕生，但這齣虛構的電影故事卻是現實生活的寫照。

就以這齣電影的主角史泰龍為例，他出身寒微，沒有任何上流社會背景或關係，參與電影工作多年卻沒有什麼出色的表現。他不單沒有俊俏的臉孔，早年的影評人更笑他面無表情，說話含糊不清，根本不是演員材料。原來史泰龍出世的時候被助產手術鉗傷了面部神經，令他面頰永久癱瘓。在世人眼中，他是一個徹徹底底輸在起跑線上的人，究竟他的成功是幸運之神眷顧還是靠努力爭取得來的呢？在一次訪問中，記者好奇地問他如何構思這個劇本，史泰龍便直言這齣戲正正反映他對生命的看法。

只要你放棄 再也站不起來

我也覺得人生有如一場終生的拳賽，但很多人卻早已認輸，放棄這場賽事。正如史泰龍所說：「現實世界並不是經常陽光普照或是彩虹處處，它可以很殘酷。不論你有多強壯，只要你放棄的話，現實生活可以把你擊至雙膝下跪，再也站不起來。」為什麼？因為現實不會給予我們特別機會，它也不會輕易讓我們夢想成真，假若向現實低頭的話，我們的意志便會逐漸被消磨。

想當年我也是出身草根，既沒有於名校受教育更沒有顯赫靠山，拳賽未正式開始已輸了大半，但每次我覺得捱不下去的時候，便會對自己說：「再捱多一個回合吧！」不認命的性格令我捱過一個回合又一個回合，再艱難我仍是要再站起來。

我覺得生命精彩之處並不在乎你出的拳有多重，而是你捱過多少重拳後仍能爬起來再向前行。

拳王，我們再來一回合吧！

文：陳家亮

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