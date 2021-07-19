中醫意見：擦乾汗喝室溫水 靜坐安神自然涼

那麼應如何降溫？嚴耀堅建議先將汗水擦乾，喝室溫清水，靜坐30分鐘，靜則安神，心靜自然涼，「如在戶外，可以到樹蔭下乘涼，配合扇子或電風扇降溫；在室內，可用電風扇緩緩降溫，也可以適量地吃西瓜或喝西瓜汁、青瓜汁、綠豆糖水等」。

按穴+食療 紓緩溫差頭痛

都市人時常出入冷氣間，有時會感到頭痛頭暈，為什麼？

嚴耀堅解釋，因為頭部毛孔在高溫下大幅度打開，而在沒有加衣或帽子的情况下，突然進入溫度低的地方，「那麼風邪與寒邪就能輕易地通過已經開放的孔道進入機體，外襲頭部的經絡，風寒束表，產生頭痛、頭暈、甚至嘔吐」，他建議出入冷氣地方要帶備外套。

要紓緩因溫差引致的頭痛頭暈，嚴耀堅教路喝翠衣飲和按穴位。

翠衣飲

功效：清透暑熱、養胃生津

材料：西瓜翠衣10g、冬瓜10g、麥冬10g、薄荷3g

做法：所有材料以600毫升武火煮滾，再文火煮成400毫升，放涼後飲用

而即時按內關（手腕橫紋正中上2寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間，見附圖）和合谷穴（在第一、二掌骨之間，約當第二掌骨橈側的中點處取穴；孕婦忌用），2個穴位各順時針輕柔按壓5至10分鐘，可達到清熱、止暈、止嘔、止頭痛的功效。

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