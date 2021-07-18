社會實驗：無區議員 以後點算？ 社區自救企画 街坊互撐

背 景

項目：進入沒有區議員的日子

目的：解決社區問題、建立社群凝聚力

人物：所有區議員已辭職的當區居民

「散咗都係一條心」

2016年起擔任西灣河區議員的麥德正辭職時說，「區議會已不是陣地」。他受訪提到前一晚與街坊開會講句「後會無期」，街坊都「好唔捨得」，但他向來相信「區議員不是要餵食街坊，乜都同佢做晒，其實唔使，街坊自己是有能力處理事情」。不過問及筲箕灣道216號大廈業主立案法團主席李九女，他第一句就嘆「我現在都好頭痕」，他坦言「有麥德正喺度，我哋就好好多，可以交晒畀佢做吖嘛」，為申請市建局維修計劃，他不久前才到過消防局一趟去取所需證明，電話總找不到人，留言又沒回覆，便親身去解決問題，他很清楚「都無辦法㗎喇，（這些事務）自己座大廈啲業主其實都要自己做嘅」。

在海利街這條小巷裏的「黃金雞」負責人Amy亦說「街坊覺得好似無咗個依靠」，區議員接觸社區層面確是較闊，作為餐廳照顧社區只能「盡力幫到就幫」，而她說着說着：街坊放工會進店坐坐，問句「點呀呢排」；對面做煤氣的店家義務修理爆水喉，他們以兩打啤酒作回禮；不少店員本是街坊食客……這兩三年已建立的不會消失，「大家迫於無奈要散，但散都好，都係一條心」。

雖然不免徬徨，但全港各區已逐漸展開各種「自救企画」，我們到處取經，看看你嗰區又啱唔啱使？

企画1：開屋邨群組 招募維修隊

天水圍區議員林進在6月27日舉行商量自救的「最後一次居民大會」，他說當天有200多人參與，「我們透過居民大會希望跟大家講解現况，當區會變真空狀態，大家會唔會想一齊行出來自救呢？我們也有自由發問和討論的環節，見到街坊都有這樣的意識」。他為天瑞邨及天華邨7座樓各開一個Signal群組，「每個群組都有百幾二百人參加，合起來已過千。如有人會在組內問『點解無電嘅？』，有人便會講『我無事喎，可能你要打去保安問』，然後給出電話號碼。其實都幾成功，就算我們之後無得做，他們仍可互相幫忙」。

另外他又就家居維修隊、社區資源互助計劃、探訪長者義工隊、回收站等招募居民參與或主持，這些都是議辦定時舉辦的活動，林進說：「坦白講，係咪好多人有了意識就有行動力去做，我們也不敢抱太大期望，至少將好的信念植根在社區裏。」他感嘆「難免有少少失落」，「過往年半，我們嘗試做很多不同項目，好多都得到大家支持。但返回基本步，當我們無得做了，要大家幫手去做，見到的反應也沒想像中熱烈，沒起到很大的漣漪」。他說例如居民亦有養成回收習慣，如果每人願花一個小時合作「看檔」，就可繼續下去，看看招人宣傳中的時間，是星期六下午2時至5時，亦即每星期可能只需3人便足夠維持開放回收站。問他會否回收的後續處理工作難上手？他說：「從頭建立一件事當然困難，但當這件事已是一直運作，好多是手板眼見工夫；裝修可能麻煩少少，大家有少許技術要學，要有師傅帶住，但其他項目都不算很技術性。」

企画2：撰《自救手冊》教街坊解難

深水埗區議會主席楊彧一辭職，新聞上看到都是老街坊擁着他喊「點算呀」的照片，他的辦公室將租到8月31日，近日開始撰寫《社區自救手冊》提供實用心得（詳見fb@hoilai.yuk），第一篇是簡介房屋署編制，讓街坊懂得去找申訴門路，他會在Patreon繼續寫，正在構思以「街坊最常問的20個問題」為框架，他先在此分享幾個貼士，讓屋邨居民遇到問題不用慌：

樓上成日有噪音！

「裝修就易處理啦，遲早會裝完」，但好多時是「陰陰濕濕幾下」，他教路記低日子、時間，翌日即向房署匯報，再記低通知房署的日子，「然後叫（負責該座樓的）主任上來看，以及問同層街坊有沒有這些聲音，慢慢找出是哪個單位，因為公屋隔音較差，你以為是正樓上，可能是樓上隔籬單位，或從樓下傳來。如果因為樓上有噪音而想調遷，又有什麼SOP（程序）要做？我之後也會詳細講解」。

我同奶奶/新抱唔夾

他說另一個常見問題，原來是婆媳糾紛，「去到一個程度水火不容，分開住是好辦法，讓先生或個仔日子好過點，就要了解有什麼手續申請另一個單位、注意事項、如何才最快申請到一個單位分開居住，典型是阿婆都要幫手湊孫，解決方法可能是婆婆搬出去，但又不太遠，得閒見吓面的關係是最好」。因糾紛申請單位，「不需要好嚴重，不過長者申請通常也要等3年、4年，輪候時間亦可能不斷延長，但起碼有個希望，雙方會容忍一下，以往亦有案例等到回來感謝我們」。

張表點填？ 5000蚊無入落八達通點算？

說到填表，楊彧坦言：「呢個真係死症，就算簡單到名、電話、地址，街坊都要你幫手填，像最近申請5000元及人口普查，在我們眼中很簡單，以後都唔知點算。」最繁瑣的日常工夫，他提出曙光要從長遠方法中尋：「要發展互助委員會，一幢樓總有人識填表吧？通常表格都不緊急，一星期內處理都OK。這樣比較可行，也可令沒有區議員之後，區內仍有凝聚力，這都要後生多努力，為社區行多步，付出多少少。」互委會3年改選一次，他說當選舉進行時，可「舉手」做自己所住一層的代表，「如40層樓不會層層有人舉手，可能最後有30個代表，假設你與另一候選人爭主席之位，有15票就夠勝出，再選出司庫、秘書等共約7名互委會成員」。亦即整座樓只要有十多個同道中人，當中又有幾個特別熱心的人組成互委會班底，就可共同嘗試建立理想社區。

積極參與互委會，也是林進希望推動的自救方法，他說互委會由民政署負責，但因疫情關係，選舉暫停，而楊彧說將會聯同其他區議員促請政府重啟選舉，「互助委員會有會址，即每幢樓地下都有間房，會址能引發很多可能性，社區營造可以在入面進行，當沒有區議員的議辦，互助委員會的地方就變得更加重要」。他難以評估熱心人有多少，「我們剛當選時，好多街坊肯走出來，如果那時選就可連結很多街坊，現在的氣氛真的弱了，這兩個月情况可能令大家又有些心淡，但我覺得沒有區議員之下，這些街坊應該出返來」。楊彧一時放不下街坊，又考慮到有長者問「到時8月5000蚊無入到八達通點算？係咪搵你？」以及兩元乘車優惠「樂悠咭」8月亦開始申請，故決定繼續工作和自費租金至8月底，並已遣散所有員工，計劃趁暑假邀請區內年輕人協助工作，也好培養他們着手社區事務。

企画3：議辦轉型 街坊組織補位

西貢區議員陳嘉琳辭職時提及議辦將轉型，她說租約可租至明年2月，業主亦容許提早退租，不過她會與街坊一起探索留住這個地方的可能。「我覺得有個聚腳點，做事會較容易，以往西貢一直有個問題是無場去聚人，如果大家還有興趣，覺得有個地方可以傾吓project，都會想這個空間能開放出來，因為以前做區議員也有些掣肘，大家可能認為這是屬於議員的地方，而非屬於他們自己的地方。」

現時議辦租金約1.2萬，她會與街坊商討，例如能否舉辦工作坊、團購得到收入應付租金。而她亦早已明言需另找工作，將來會更着重關注跟進政策議題，與自己擅長的環保、規劃事務。「我都知西貢有些居民會自組團隊做一些事，如文化地圖、導賞等，與我想着重的方向不盡相同，區議會本身有在跟進的議題，如西貢公路擴闊、改善假日交通、郊野公園發展規劃等，之前沒有時間，就是我做一份draft（草擬方案），大家幫手改吓，現在可多些時間一起學如何做調查、討論，這個地方不再是一個議辦，不會入來就找到個人幫你做事，而是與居民合作，可以開工作小組一起去做。」

西貢的社區組織「貢想」在2017年成立，成員master說去年暑假正式申請為社團，曾入紙申請區議會資助「在地。西貢-西貢社區地圖展覽製作計劃」，「這是一個新嘗試，因為做地區組織缺乏人力財力，而自從2019年後，區議員不是傳統的區議員，能在資源上支持，又一起傾社區活動點搞，舊有的區議員一直唔係好睇得起其他組織，我們曾有成員直接接觸他們看能否合作，連見也不見」。

沒有區議會支持，master說仍會盡力去做，而且亦看到有區議員分享自救資訊，他們會整合與街坊分享，「就算沒有區議員，我們也會繼續分享社區故事、跟進突發情况，以及進行口述歷史的計劃，亦將出版第五期地區報」，「最近街坊常講，大事做不到，就認真做社區小事，更何况社區無小事」。

陳嘉琳與master都提及西貢有突出的交通問題，是令西貢人凝聚的關鍵原因，為反對西貢公路擴建，更有居民自發調查車流。問陳嘉琳會否有什麼觀察可與其他區分享，她說：「一開始都幾捉到西貢的套路，是從一個一講出來區內人人都會同意存在的問題，再找出大家想朝怎樣的社區出發。交通和旅遊問題，基本上搬來一個月的居民已feel到，於是營造出的西貢人身分就比較強。」她認為要發掘每個社區的特色，就如西貢都有居民說「無咗你點算」，但她發現在這區長者並沒有「代填表」的需要，「因為子女照顧得他們好好」，「如果老人家唔識填表落來搵你，其實是他們有social service（社會服務）上的需要，而不是純粹從服務角度出發，而是看社區的性質是什麼、需要什麼」。

兩人也說到「圍爐」的重要，陳嘉琳說：「以問題作『危機介入』會令人無力感好重，但大家可以聯誼吓，就算解決唔到問題，互相呵吓都OK。」master也說貢想成員都會參加其他居民舉辦的讀書會，她不諱言從個體聚成團體很難，成員也會流失，「取替議員辦事處的力量未必做到，但都盡力幫街坊填form，教他們用1823」。大家會更忙、更累嗎？「我們都有累的時候，就算核心成員也會」，可是master「唉」過一聲再續，「唉，但見到呢個香港咁，然後見住個社區，就會覺得呢個都仲係我哋屋企，想盡力去做。一定會累的，但累完，我們會再站起來」。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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