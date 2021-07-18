無定向學堂：柏傲莊的石屎課 起樓質量誰來管？

石屎如何做成？

英泥+沙+石仔+水的「配比」

土力工程處前處長、香港工程師學會前會長陳健碩先講講石屎ABC，「石屎即混凝土，也就是三合土，主要成分是英泥、沙、石仔，它的原理是花崗岩被壓碎做石仔，石仔之間的縫隙靠沙去填，沙之間縫隙就靠英泥去填，還要加水，與英泥產生化學作用，將沙、石綁死。」註冊結構工程師倪學仁受訪時曾提出坊間消息，指柏傲莊石屎未達標的涉事部分，本來用C80石屎，卻錯用C45。C80是指石屎可承受壓力達80 newtons per square millimetre，簡言之「即每平方呎可受約800噸的力，而C45就是每平方呎可受約450噸的力」。新世界發言人就此消息回覆本報查詢，「由於相關調查仍在進行中，現階段不會作出評論」。屋宇署亦答覆調查進行中，目前不能排除日後會有法律程序，故現階段「不便評論個案的細節」。

視乎各類工程需要，這條英泥+沙+石仔+水的配方亦有所不同，城市大學建築學及土木工程學系副教授盧耀稱為「配比」，當中每一節都有講究。

1. 英 泥

盧耀說英泥的作用「好似漿糊包住石仔，用多些英泥，石屎強度會更高，水多少也會影響強度」，而香港工程師學會結構分部代表謝偉強就說，C80屬於高強度混凝土（high strength concrete），「裏面的成分有superplasticizer（超級塑化劑），就像膠水，目的是加強英泥與石仔之間的黏合力，令石屎強度更高」。由混成流質狀至落石屎，時間其實很緊迫，謝偉強說：「不可早上運出，到夜晚才倒，一撈完可能一兩小時就要倒落去。」

2. 沙、石仔

《大公報》訪問柏傲莊地盤裏一名有數十年經驗的工人說，「起樓的石屎與起隧道、馬路的石屎用料有分別的，起樓用的石粒很多」，是否真有其事？盧耀說石仔的行內術語叫「骨料」，「骨料再分粗骨料與幼骨料，幼骨料可以是河沙、石粉，較大粒的石仔就是粗骨料，可粗到20mm，細過5mm就是幼骨料，香港一般最大的骨料只達20mm。」陳健碩說，「起樓紮鐵紮到密麻麻，對石屎要求就不能用太大粒的石仔，但做馬路就沒這個限制」。對於製造石屎，石仔「起角」（angular）及一嚿嚿（bulky）較好，圓滾滾的石春不行，「又如用現在做隧道的鑽挖機會將石磨碎成一片片，用來做石屎也死硬」。

3. 水

陳健碩說「撈石屎」是工藝，「落完石屎要有curing（養護）的工序，因為石屎裏的水分會與英泥發生化學作用，如果落完石屎，水分好快蒸發，化學作用未完已蒸發掉，效果就不好，所以工人會不停灑水，作用是保持石屎在硬化過程中都要濕潤，讓水分與英泥充分完成化學作用，尤其最初7日的curing最重要。」空氣也是石屎中一個要小心逼出的成分，「在落石屎的過程一定要將空氣逼出來，工人會用『震筆』震出空氣，你咪以為驚震唔夠就要不停震，震得太多石屎的漿也會浮出來，會與石仔分開，造成表面有幾吋漿，下面卻有幾吋石仔冇漿，一樣死」。

強度相同，配方未必一樣，陳健碩說：「混凝土的設計好緊要，落幾多份英泥、幾多份沙、幾多份石仔，加幾多水，不同配對有不同結果，所以要做很多試驗，如想要C80石屎，每間廠都有standard design，廠畀到你就唔使自己設計，但有些廠說出到最靚石屎都係去到C45，如果要C80就唔該你設計個mix畀我，我混出來試吓，試到啱先買。」為何不可全世界用同一配方？「各地石質不同嘛！全世界的石仔不同質地，香港夠運，可以用花崗岩，你估全世界都有？如去桂林起樓，多數都用石灰岩。」即係牙煙啲？「唔係，條柱粗啲咪得囉。」他在政府工作時，會對運入香港的石屎原材料作嚴密檢測，甚至後來因本地石礦場漸少，石仔多從內地運來，「那時年年要派同事去大陸石礦場考察取辦，最遠去到肇慶都有」。

陳健碩也說明，樓宇因上面承托層數多，不似馬路只需承托車的重量，故起馬路所用石屎對強度要求確沒那麼高；隧道是個石洞，有山石為結構，「做些防水層就可以了，但隧道頭尾通常是泥，需要什麼石屎便看設計要求，如果泥真的『曳』，後面水壓又大，就要用靚石屎頂住水壓」。

疑團未解

新世界及屋宇署正就柏傲莊「起完又拆」事件調查，許多細節仍未清晰，不過我們從專家的意見中，歸納值得留意的幾點：

1. 有冇做7日磚測試？

受訪的幾名專家都說，工程需要什麼石屎配比，視乎建築設計，若承托相同重量，而想建築的柱更幼，就需要更大強度的石屎，故不一定是高樓就必用C80，而且樓宇不同部分亦可能用上各種石屎，盧耀說如樓宇地基「會用類似馬路石屎的材料，叫粉煤灰混凝土，來得慢些」。

「慢」是什麼意思？這就牽涉到石屎的特性，也關乎今次另一個受到熱烈討論的問題，為什麼起到十幾層才說過不了測試要拆？石屎有凝固過程，陳健碩說石屎強度與日俱增，「一硬化之後，強度一日強過一日，28日是標準強度的日數，就算去到50日都係咁上下，會繼續加強，但不會很多」。香港起樓每4至7日起好一層，故此盧耀說馬路石屎即使強度一樣，倒石屎後強度增加的速度也比起樓用的慢些。

陳健碩說如果落錯石屎，7日便會知道，盧耀也疑問，「好易測得出，佢（承建商）應該好早知㗎喇」。在石屎運到地盤後會做測試，方法是先將石屎做成一塊塊磚，陳健碩：「看工程師的需要，如果對7日的強度有興趣，就將7日磚送到實驗室測試，將其壓碎，看它『食』到幾多力，有時我們對7日磚的強度有興趣，是因為起完一層樓再起上一層，要make sure下層夠力。」盧耀解釋：「7日磚大約已達七成力度，C80強度是80MPa（強度單位），壓磚大約是56MPa，如果落錯C45，七成只得30多MPa，普通做質量管理的人拿着這份報告，冇理由覺得28日能達到80MPa。」做28日磚測試是法例要求，他亦說：「冇理由7樓落完石屎，等一個月才起8樓，通常會做7日磚仔測試，1星期後知夠力就安心起下一層。」

不過謝偉強就說，在私人項目工程中，做7日磚測試其實不常見，「通常是做28日磚，7日磚比較少做，當我們懷疑石屎有問題，一般會做兩個測試，俗語叫『打槍報告』，rebound hammer test，在現在已起好的部分，以儀器壓落去的反彈顯示石屎強度，再有懷疑就在適當位置鑽一條類似可樂罐大小的石屎出來測試」。陳健碩說，港珠澳大橋石屎測試造假案中，就曾進行這個抽石屎芯的測試釋公眾疑慮，不過幾名專家都認為，在柏傲莊餘下樓宇，若想測試有否落錯石屎，用石屎槍測試已可得出有效結果，因為若如消息指是C80與C45之差，即使石屎槍有誤差，都可發現明顯分別。

2. 是否落錯石屎？為何落錯？

屋宇署稱6月18日收到柏傲莊III項目的註冊結構工程師通知，根據第8座7至8樓部分鋼筋混凝土支柱取樣的抗壓測試結果，發現混凝土強度低於圖則指明等級強度；本月6日再接通知第8座鋼筋混凝土承力牆及第1座部分鋼筋混凝土支柱及承力牆也有類似情况，最後新世界宣布第1座及第8座要拆卸重建，並已委聘第三方專家調查。石屎過不到關，是石屎廠出錯？買錯石屎？還是落錯石屎？還是圖則根本寫錯？詳情仍待揭開，專家難以猜測，不過陳健碩認為圖則須經政府部門審批，出錯機會較少，而若是將C80落錯C45，差別之大，他笑言如果偷工減料，「偷工減料最希望過骨，過唔到骨偷來做乜？一定穿崩，樓愈起愈高時，下層的石屎會爆，爆了沒人知就會冧」。

3. 質量控制誰來把關？

新世界稱已即時撤換工程監督團隊，陳健碩說：「你唔能夠話佢冇監管，因為問題是它自己找出來的，只是監管過程點解要咁耐先搵到個問題？」雖則陳健碩說新世界的決定「是明智選擇」，「這其實是危機管理，與工程無關，因為商譽緊要，拆了再起是高招，就（令買家）冇晒陰影」。不過盧耀提出，「今次我們會問一個問題，假設大家都冇心（出錯），究竟質量管理是誰去管、有沒有管？為何發覺唔到？」他提及曾向政府多次進言，要改善監管系統。「我們現在是靠監管制度，政府派人睇你、則樓派人睇你，一個人做，3、4人睇，這是site supervision，地盤監工的制度，但這個制度其實是1997年引入，它成立前有另一制度，叫質量管理體系，ISO9000，1997年建立地盤監工制度時，是假設所有承建商都有一套ISO9000系統，兩套系統共行。」他說地盤監工是外在監督，而ISO9000則是內部的質量管控，「就如落石屎，有人睇住你落石屎、攞辦，做完之後，這些工序會有紀錄，這些紀錄誰來管理？承建商理論上是有人管理，有不合格的地方就去跟」。但他認為政府對承建商的要求是能交出一紙證書，卻無要求要有人專門負責。「法例上每個地盤都有安全主任，（政府在）合約要求還要有環保主任，於是承建商便有『質量安全環保部門』處理所有事，負責質量的人可能找初級工程師或安全主任兼任，但安全主任是法例要求，會交功課，他時間有限，就難理質量。」

盧耀說「體系名存實亡」，香港缺乏質量文化，「九成建築公司沒有這樣的全職，現在是最緊要快，說是『冇心』，是根本冇個心喺度做嘢，冇心去睇」。他曾與政府官員商討，要為ISO9000系統專設如「質量主任」這樣的職位，但立法難行，要從合約入手，官員慮及牽涉公帑：「因為要政府帶頭寫入合約」，他嘆每次講到「好鬼忟」，「唉，我常常說公司的質量管理，冇事冇幹老闆會覺得多餘，但查不到問題再補救，就要十倍償還。由鉛水事件，到港珠澳大橋實驗室造假，到沙中線，又到現在，次次都有人出來講，我們的制度是完善的，完善就唔會出事啦。什麼是完善？是可以找到負責的人。就算有心（出錯）都話制度持之有效，我都唔係好明。」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 資料圖片、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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