{劏房維修達人}裝修師傅Lo仔 揸緊電批與宗旨 修繕解危

【明報專訊】日前官員揚言香港將告別劏房,數據卻顯示劏房至今有增無減。另外,討論多時的《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》(下稱《草案》)上個星期終在立法會首讀及二讀,當中除租金規管,也訂明業主的保養及維修責任。劏房多數建於舊樓,埋下樓宇結構和消防隱患,管理組織付之闕如或虛設,業主推諉塞責,政府撂手不管,社福機構和區議員分身乏術,維修任務最後落在義工身上,正是「Everyone wants a revolution but nobody wants to do the dishes(人人想革命但沒人想洗碗)」。入行逾30年的裝修判頭盧師傅(Lo仔)是其中一個「洗碗」的人,他在4年前加入「維修香港-關懷社區服務隊」,逢星期四下班後便隨同義工為土瓜灣老弱基層修繕補葺,數不清到過多少戶:「每次來做一間,一年有52個星期,你算一算。」周末也會出動處理複雜或跨區個案。不過在他眼中,維修隊是「不該存在的存在」。