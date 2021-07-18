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movie chic movie style：《殺出個黃昏》謝賢‧殺手‧後殖民

【明報專訊】港片《殺出個黃昏》，片名似受荷李活片《殺出個黎明》啟發，人在黃昏後，英雄遲暮，在垂暮之年來一次徹底懷舊，令《殺出個黃昏》成為今年與別不同的港片。

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