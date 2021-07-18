星期日現場：讓我們告別港台上的一片天空——記鏗鏘團隊編導4/9

那天是2021年7月9日，星期五，晴。離職的9位鏗鏘集編導，有三位公務員，有六位是CATII（第二類服務提供者），簡單來說是自由身工作者，沒固定工作時間，逐集出糧，我是其中一名。這篇文本應上星期交，但我臨夜脫稿，跟編輯說心情太差需時間沉澱。

那一天，最痛擊我的畫面，是已離職的監製回來歡送我們，他跟同事坐在電腦邊聊天，說個不停，就像他過去和同事傾古仔一樣，就像他沒有離去過，就像我們還是過去的鏗鏘集。無奈我們回不到過去，歷史巨輪已經在轉動，我們要走了，或被迫要走了。

￼ 關鳴川：我愛惜的鏗鏘集歷史已完成

在9名編導中，關鳴川在鏗鏘集工作最久。她2005年由助導做起，2008年升正編導，足足16年。她做過太多膾炙人口的報道，獲獎無數。例如《八九演義：憶》這一集，她和同事走到去內地、台灣以及美國尋找六四被通緝的21名學生領袖，是十分珍貴的歷史記錄。記得我在2014年看她編導的《我看見天使》，講一個好媽媽，如何把自閉症和發展遲緩的三兄弟看成可愛的天使。我作為觀眾哭了一包紙巾但完結時心裏又充滿了希望和愛。這是紀錄片的力量，裊裊餘音。

不過關鳴川說自己最深刻的是2009年的《等待黎明》，是她在鏗鏘集的第三隻古仔。報道講內地媽媽中港頻撲照顧小朋友，她跟着媽媽由天水圍返鄉下，由兩三歲兒子在離別時「喊到劏豬」開始拍，然後轉幾程車顛簸返大陸都全程記錄，甚至換上隱蔽式鏡頭跟媽媽入公安局申請雙程證，直擊繁複又被冷言冷語的程序。

做過太多報道 最大結果都是沒結果

關鳴川說她當時抱着天真的想法，希望展現媽媽和小朋友的苦况，爭取酌情權讓內地媽媽留港照顧小朋友，但的確少年她太天真了，我們做過太多的報道，最大結果都是沒有結果。她說政策沒有改變分毫：「作為一個啱啱拍片的人是有啲失落，都希望自己的作品有影響力和改變到啲嘢，但我好impressed是出街後，社工多謝我，好多謝我記錄低畀香港人睇到，當中係有真實的掙扎。我𠵱家再諗返，鏗鏘集未必可以改變到政策，未必可以改變到世界，但對於弱勢或被標籤的人，係提供咗一個窗口和平台畀佢哋，講佢哋的故事和經歷。」

監製曾經形容關鳴川是我們組的靈魂，我們組員都依靠她，而她講過要堅守到最後，向新的管理層，新的總編輯表現港台人持守的價值，持守的信念。她說三至六月，她也努力作戰，即使要提交建議書被審批故題，即使要審批通過才可以拍攝，即使只可以做民生古仔，她說她也努力爭取最大的空間：「只可以做民生，咁我們就討論做好民生古仔，我們的民生古仔都可以做到好深入好touching，做符合公眾利益嘅嘢。大家都游走搵緊空間，好策略性咁諗好多嘢，但到要停工嘅時候，已經是另一個stage，已經不是作戰的階段。」

我們組六月初被停工，所有節目製作都交予外判。她哭，她失眠，她說：「離開港台的原因，是因為我們被停工。我一直堅持留喺度，係想保守到鏗鏘的價值，唔想佢變質，呢個係我最大的動力。但我繼續留在港台，仲做唔做到？我好悲觀，我覺得係時候終結，每個節目都有壽命。我愛惜的鏗鏘集，幫巿民發聲的鏗鏘集可能歷史已經完成，就係到2021年。我覺得有啲嘢無得返轉頭，返唔到轉頭，我寧願同佢說再見，都唔想再糾纏落去。」她不想對港台的回憶變成惡夢，所以她要離開了。

￼ 何嘉敏：對得起自己、對得起時代

何嘉敏是我很喜歡的編導，她有捕捉人即時反應、真實性情的天分。她來鏗鏘集不足兩年，但已經有不少好古，例如《袁氏這一家》，她拍攝袁彌昌這個家庭，包含四種政治路線，建制、中間、溫和民主派及激進民主派，在大時代下有什麼火花又有幾多愛。或者是何嘉敏的特質，或者是她面圓圓眼睛閃閃再加甜美的笑容，總能令受訪者打開家門，敞開心扉。她也很喜歡這報道，她說：「這故事引發我很多思考，譬如家和社會的關係，家人之間愈相愛是否應愈保持一定距離，令我明白原來發現，接受，繼而尊重彼此的不同，也是一種體貼。」她還說袁氏一家都如武俠小說中的大俠，豪爽又可愛（容她賣一下廣告）。

節目下架 新管理層顯然不知紀錄片為何物

何嘉敏另一作品《我天天在家》又非常寫實，記錄有特別學習需要的孩子，因疫情停課待家的故事。她說：「拍攝時，他們困在家中玩無可玩、睡無可睡的生活赤裸裸地流露出來，有時會悶得想攝影師陪伴他們下棋、玩玩具，又想我們脫下口罩，看看我們的『真面目』。離開時，會問我們何時再來。」香港的疫情，小朋友困在家的鬱悶情緒，呆在窗邊望馬路，和媽媽爭執發脾氣的苦况都被拍下了。這就是紀錄片，讓十年後回望也記得香港這艱苦的一年，所以當新管理層要把播出一年的節目下架，顯示他們完全不知紀錄片為何物。

最有天分的編導都要辭職走了。她說離開是因為感覺再難透過這平台記錄當下的香港，何嘉敏說：「此心安處是吾鄉，願安心、安全，對得起自己，對得起時代。」

許京妮：是我飛你，唔係你飛我

我們組員都叫她「女神」，因為上天太不公平，她23歲，是鏗鏘集多年以來最年輕的編導，還要一副美人胚子，才華洋溢，去年中大新聞系一級榮譽畢業。

我最喜歡她的《預備…再起步》，講述香港運動員如何捱過疫情：天未光偷偷地到公園圍封的場地練習、在家車口罩放上網賣幫補收入、和家人分開被隔離到體院特訓。她憶述深刻的一幕：「（運動員）姚潔貞和阿女隔絕咗，一個在體院訓練，一個喺屋企，佢哋隔住個鐵絲網相見，我覺得係好感動。唔好淨係用運動員的視覺去睇運動員，佢都係小朋友的媽媽，係人哋的老婆，係人哋的女兒。好多的報道關於他們作為運動員，但唔係好多報道係關於佢呢個人。」

信自己直覺 信自己判斷

女神很喜歡說人的故事，而且她有強大的信念，例如她透過《畢業快樂》一集講大學生畢業時的迷惘：「世界叫你做ABCED，你唔想做，你想行自己的路。例如讀Law的女仔想做大律師，但全部同學都做事務律師，賺錢多好多。又譬如開書店的女仔，世界唔會叫佢開書店，但佢想展現自己的空間。我的聲音是，相信自己的直覺，相信自己的判斷，就算有一百個人叫我唔好做，但我覺得係啱的，或者係可以再試吓的，唔好諗啦，唔好驚之後會點。一諗以後咩都唔洗做，活在當下，我想傳遞呢個信息。」

鏗鏘集第一隻被抽起的報道，就是女神和關鳴川合作的《青春的一場修煉》。報道關於大學學生會，但在最後製作階段，她們在錄音房才突然被通知管理層要抽起報道，製作叫停。頑強的女神沒有放棄，很快便提交另一題目的建議書，講香港的日本女團，獲批後努力拍攝，但在六月初的拍攝中期又被勒令停工。她說：「咩古仔被抽起被審查，一啲都唔係打擊，好小事，係正常㗎，要adjust到自己預咗畀人抽畀人審查，但你會照做。我覺得自己係堅定而不頑固，有堅定的信念，但我的信念不是只有一個方法去呈現。今日香港電台死咗，我就去第二間媒體公司，去第二間報社，我要生存到。記者呢行死咗，我要去其他Agency，我都要生存到。即使我去做MT，踏入商業世界，我都要生存到。你一定要生存到，去搵一個身位去講自己想講的嘢，那怕是幾小的事。」

看來世間沒有事能令女神放棄，但她因為我而決心離開港台。雖然我們都被停工，但CATII合約未到期。在7月8日，我突然被通知不要再返港台，變了7月9日匆忙last day。而她並無收到通知，卻堅持一起走：「好嬲，要同你齊上齊落。覺得好唔珍惜我哋，覺得呢個地方何必留戀？主導權要喺我哋度，是我飛你，唔係你飛我。」果然是女神。

馬可恩：好記者有好報

馬可恩說要讓讀者知道她有一個霸氣的名字，「馬總監」或「馬總」，意思是她的地位比監製地位更高！她不是一個新聞人，大學讀Creative Media，加入鏗鏘四年，除了做古仔，更為我們解決所有奇難雜症（I.T./Social Media/Archive……不能盡錄)。

馬總更是我在《721元朗黑夜》裏尋找CCTV的好拍檔。記得2019年7月22日早上，烈日當空，我在元朗鳳攸北街找到商戶願意提供CCTV，但因本人科技白癡不懂下載，馬總從家中飛奔來幫手，我開心得叫她「神之馬總」！她陪我在元朗踏破鐵鞋，食盡檸檬，但她像不會泄氣不怕累。其中一間商舖，店長說電腦已自動刪除24小時前的片段，但她滑鼠東按西按，竟成功找回片段，成為報道中重要的證據。她認同我的座右銘，笑說：「好記者有好報嘛。」

會以另一種形式返去

𠵱家選擇出去行吓先

她說自己最深刻的是《濫暴？》一集。8．31事件後翌日，她撲到醫院尋找傷者，只根據當晚的報道和片段，一些混亂的相片和資訊，嘗試從骨科、內科、腦神經科等病房樓層尋找8．31傷者。聽起來是不是匪夷所思？但她竟去了醫院幾天，包括明愛、廣華等幾間醫院，其中一天和關鳴川（老是常出現）一起，搭𨋢時見兩個年輕病人包着頭，她們便厚面皮地問：「你們係咪8．31

傷者？」果然又一次，好記者有好報。

馬總最終訪問了幾位傷者，之後更一直跟進和拍攝他們，包括他們的康復，他們升上大學，他們向港鐵索取CCTV等等。這原本是一套跨年度的紀錄片，如實地記錄一個人和時代的跌宕，但一切拍攝都已經被叫停。

問馬總為什麼要離開港台？英明的她說：「其實我仲未覺得自己完全離開晒，我覺得之後都可能會以另一種形式返去，但我𠵱家選擇出去行吓先。

時代拆散了我們？

寫到這裏已十級爆字，救命，我只寫了四名出色編導。未寫的還有大學新聞系兼職講師岑蘊華、在英國讀紀實攝影回來的尹仲然、剛剛加入的羅燕雲及陳欣彤，遺憾她們兩人未完成一集鏗鏘集便要離開了（我會爭取續集再寫你們，單單岑老闆一人可寫一萬字）。

同事形容是時代拆散了我們，我不同意，明明是壞人拆散了我們，明明是壞人及其上面下面的團伙摧毁鏗鏘集乃至港台。網上經常有人提起《倚天屠龍記》殷素素在自刎前的一句話：「要認住這一班人、一個一個的認着。」我也不同意，因為仇恨只是雙面刃，但我覺得我們記者要「認住」，「認住」事實和真相。這幾月香港電台究竟發生了什麼事？什麼日子，什麼人，說了或做了什麼事，5W1H，我們要好好記錄。或者是十年後、二十年後，我們便是歷史的人證，我們的記錄便是物證。「我們的武器，就只剩下真相。」

離開了，但我們仍然是我們，沒什麼可阻止我們記錄時代。共勉。

文、圖˙鄭思思

編輯•黃佳裕

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