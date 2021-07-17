本地推介：閱讀香港生態 書上點蟲蟲

近日，香港的郊野不止人多，垃圾也很多。有沒有想過因一時之快，會令小動物大受影響？龍虎山環境教育中心項目主任、資深生態導賞員杜振南（Hugo）推介《小野想辦法》給一家大細閱讀，故事講述郊野受到塑膠廢物污染，不同的小動物都因而遇上麻煩，主角野豬小野就想辦法幫助朋友，「這是一本以可愛的圖畫介紹本地常見動物的繪本」。

水彩畫介紹昆蟲「無咁驚」

夏日炎炎，昆蟲出沒，雖然昆蟲也是大自然一員，但未必人人喜愛，甚至會被牠們嚇破膽。Hugo建議大家閱讀《香港昆蟲記》，有別於一般知識類的自然書籍，此書不用相片，而用富藝術感的水彩畫介紹昆蟲，讓大家「無咁驚」之餘，可能更引起興趣。Hugo指書中介紹了常見昆蟲的特徵、出沒環境和有趣的冷知識，更教授觀察昆蟲的基本守則，是認識香港昆蟲的入門書，適合任何年紀閱讀。

如果你愛聽故事，又喜歡了解一個地方的歷史、人文和生態的話，龍虎山環境教育中心項目經理鄭頌賢（Joanne）認為《感知西半山——就是自然》會合你口味。這本書有別於一般的生態「硬知識」，從不同的角度和形式，包括小說、散文、畫作、攝影等帶讀者認識西半山。如果對生態特別有興趣，Joanne推薦書中首兩個章節，分別是生態學家及生態導賞員與龍虎山的回憶，可以從中了解生態研究員的日常和導賞員接觸不同物種時感人和有趣的細節。

Hugo和Joanne都認為要認識生態，只讀書並不足夠，在書中學到知識和得到啟發後，要坐言起行，親身觀察和感受大自然。●

跟專家學昆蟲攝影

食飯相機食先，行山都要相機行先，但原來透過鏡頭記錄昆蟲的外觀和習性，有助於昆蟲研究。龍虎山環境教育中心與港台《大自然大不同》製作人黃遂心（Daphne），將合辦昆蟲攝影大師班，除了教授昆蟲攝影技巧，還會探討昆蟲習性，適合掌握數碼相機基礎操作、對昆蟲攝影有興趣的人參加。

日期：7月24日（下周六）

時間：下午2:30至4:30

活動形式：網上直播（Zoom）

費用：$80 / 人

報名：lungfushan.hku.hk

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