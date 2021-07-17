成人小孩都有共鳴 大自然繪本展 「悅」讀初心

繪本總讓人覺得是兒童讀物，策展團隊成員之一、PMQ元創方總監（品牌及活動發展）周潔珊（Iris）指，他們在年初曾舉辦「同理．同行」繪本展，卻看到「來參觀的人不止親子，也有不同年紀的人，甚至有老人家，有些人來了不止一次」。策展團隊發現原來還有很多人嚮往閱讀，給予他們動力去做今次的展覽。他們亦受到上次的幾本選書啟發，將上次展覽的核心思想「同理心」，延伸至大自然。

展覽分3個展區，展區「我地相遇」便展出了啟發團隊的幾本繪本，例如是Here We Are: Notes for Living on Planet Earth。作者Oliver Jeffers向兩個月大的兒子介紹地球和當中的生命，告訴他在這個美麗的星球上永遠不會孤單，表現了人與人、人與地球之間的連結。

掛起鄉村變化圖 融合窗外風景

踏進第二個展區「我地相知」，最引人注目的是窗前的掛畫，原來這是一本「無得揭」的繪本：瑞士插畫家Jörg Müller創作的《挖土機年年作響：鄉村變了》，書套內是7幅畫，團隊把它們裱起來，像是藝術品，又像把窗外的風景拉了進來。繪本中沒有文字說明，只用同一角度繪畫出鄉村20年間的變化，慢慢發展成一個現代化城市，Iris說：「我們有一名六七十歲的導賞員叔叔很感慨，雖然作者畫的不是香港，但也令他想起維港的變遷。」正好呼應了這個展區的主旨，城市發展和自然是否一定對立？人和自然又可否共存？

另一本法國出版的無字繪本《鯨魚日》，全書用素描繪畫，只有黑白兩色。故事說到某日一群鯨魚入侵了這個城市，城中人人反應不同，有好奇的小朋友，也有驚恐的群眾，最終市長決定一舉殲滅鯨魚，但結果又有另一種巨型生物準備入侵城市。策展團隊成員、PMQ元創方高級項目主任黎晧兒（Chloe）指：「作者用很簡單的手法去講述人與動物共存的關係，卻是一本寓意很深的書，小朋友看的話可能會留意動物的描繪，而大人就可能會看得更深入，更清楚有關的枝節和關係。」

Iris說，常有人問哪些繪本適合小朋友看，哪些適合成人，她認為很難分類，因為圖片給人很多思考空間，而且不同人看會有不同的角度，「當你去看一個故事的時候，你的人生經歷會很影響你的思考角度」。繪本亦時常提醒我們遺忘了的東西，例如想像力和初心。例如一本英國繪本The Last Tree中，人類為了興建家園而砍伐森林裏的樹，直至剩下最後一棵，究竟孩子會怎麼做呢？「繪本的世界，很多時會令我們諗，如果以童眼去看一件事的時候，是不是又解決得到呢，是不是我們想得太多呢？」

精美紙藝 表現森林深不可測

最後一個展區「我地相惜」，有很多吸睛又好玩的立體繪本。例如像獨特擺設的Our World: A First Book of Geography，用畫作和簡單文字描繪地球的不同地貌；Pop-up書Midnight Creatures，要讀者拿起電筒尋找夜間出沒的動物。大家打卡呃like之餘，同時可以細心欣賞作者設計的美學和心思。Garden Jungle就是其中一本Iris十分推薦的繪本，書中精美的紙藝「唔係得個靚字」，而是具體表現出小朋友在森林中一步一步的探險，「（紙藝）很有層次，表達了森林深不可測，好像在揭開森林神秘的面紗」。

大家又有沒有想過，充滿玩味的pop-up書，也可以蘊藏哲理？日本作者駒形克己的Little tree，透過大自然講生命，同是循環不息，生生不息。這本看似普通的pop-up書，每頁都有大量留白，只有主角Little tree兀立着，在光線下可以清晰看見它的影子，做得相當精緻。讀者可以看到小樹苗經歷四季，慢慢成長成大樹，然後老去死去，不過會留下種子，變成另一棵樹苗茁壯成長。作者以這繪本紀念恩師，寓意以生命影響生命，他會繼續承傳下去。

來到展覽尾聲，有一個「來自大自然的智慧」的小角落。Chloe解釋：「繪本對於大自然這個主題不止停留於理性的層面，很多作者在進入大自然之後，得到很多感觸和智慧，亦啟發他們的創作。」如獲得台灣Openbook好書獎2020年度童書的《我說話像河流》，講述一個有口吃的自卑小男孩，在一次爸爸帶他到河流的經歷中如何帶給他勇氣和啟發，而這個小孩就是繪本作者。

「疫症期間很多東西都停擺了，但大自然依然生生不息，甚至成長得更好」，Iris說，「坊間多了很多活動講大自然，是一個喘息空間，靜下來，想想繁華背後，我們可以怎樣令地球更美好，而不是不斷地消費大自然」。人類應該如何與大自然共存呢？你上一次感受大自然是何時呢？Iris表示展覽沒有提供答案，但希望大家懷着純粹享受閱讀的心，花點時間沉思一下。

● 「我地之間」繪本展

日期：即日至8月1日

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：中環鴨巴甸街35號 PMQ元創方A座7樓S710至S711室

費用：免費

網址：www.pmq.org.hk

文：李欣敏

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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