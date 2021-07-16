奧運玩樂企画（1）滑板篇 踩板講耐性 未學跳先學跌

玩了逾20年滑板的港隊代表鄧俊彥指出，滑板運動規矩少，自由度很大，裝束也沒什麼限制，隨意隨心，只要有耐性，其實所有人都啱玩。如果講最吸引之處，可能是一個「型」字，型在敢於表達自己，不斷突破自己。

將軍澳、新蒲崗、柴灣、葵芳……你有否發現本地的滑板場愈來愈多？「全港現有10多個公共滑板場（見「場地篇」），近年來場地多了很多，相信與我和俊仔（陸俊彥）在2014年亞洲沙灘運動會取得滑板2金1銀有關。」

港隊滑板代表有兩個「俊彥」，除了俊仔，還有眼前在粉嶺安樂門街遊樂場踩着滑板的鄧俊彥（Johnnie）。原本兩人皆有意出戰東京奧運，惟缺乏相關資助下無法參與外圍賽，奧運夢無奈告吹。現時Johnnie是一名全職滑板運動員，自己練板之餘亦不時開班教學。

自由度大 玩法多樣

Johnnie從15歲開始踩板，一踩22年。當昔日的同伴大多已淡出街頭，是什麼讓Johnnie仍然投入？「好玩囉。」板仔性格的他，說話簡潔直率，「滑板和其他運動很不一樣，很多運動練習是為贏、為比賽；但練板的很少是為贏，而是因為自己喜歡某個花式，覺得型，比起勝過別人，更着重踩好自己，超越自己」。當然，近年滑板界多了比賽，在競技場上，取勝就是目標，故Johnnie亦表示，無論板仔是為玩、為磨練或為比賽，他心裏也respect。

與大多數運動相比，滑板另一獨特之處是規矩少，自由度大，玩法多樣，沒有什麼動作非做不可，取勝亦沒有標準答案。滑板可算是入門門檻低的運動？Johnnie點點頭：「只要有恆心有耐性，所有人都玩到。」

上4課可代步 跳躍要學3個月

不過，現代人偏偏最缺乏恆心和耐性。Johnnie常遇到初學者焦急問：何時可以學花式？「有些學生太心急，學滑板一定要循序漸進，要熟練直行轉彎，才學跳、學花式，急不來。」與其他滾軸運動相比，他認為滑板難度較高，「你一天內可學懂踩roller直行轉彎，但練習用滑板直行轉彎，也要一段時間」。每個滑板動作，都需要比其他滾軸運動的同樣動作耗費更多時間練習。以跳起為例，穿滾軸溜冰鞋已能直接起跳，但要連人帶滑板跳起，一般人需約3個月才能學懂。當中不但牽涉腳部動作，還講求全身肌肉協調，大腿肌、臀肌及核心肌群的力量尤其重要。

「平地」滾着跌 「空中」跪着跌

Johnnie指，一般學生上4課便能拿揑如何以滑板代步，要跳躍則需約3個月，然後他便會教學生試試街式或碗池動作。街式和碗池是奧運滑板項目的兩大類別，街式賽的場地設計模仿街頭，設有樓梯、扶手、路壆、斜坡等障礙物；碗池賽則在凹進去的碗狀場地舉行。

踩板要踩得好，少不免要從錯誤中學習，跌跌撞撞乃兵家常事。Johnnie提醒大家要學習不同跌法，「做平地動作時跌，要讓自己滾着來跌，切忌用手掌直接撐地，以免骨折、甩骱。如在碗池做空中動作時跌，則可跪着跌，把力卸向護膝」。除了教授肢體動作，他也不忘為學生做「心理建設」，因為學滑板不止在於滑板，還隱含做人道理，「每個花式，你必須失敗數十至百餘次才會學懂，就像做人也要勇於嘗試，別怕失敗」。

■奧運滑板小資訊

金牌：4面

項目：男子組街式賽、男子組碗池賽、女子組街式賽、女子組碗池賽

日期：7月25、26日；8月4、5日

場地：有明城市運動公園

賽制：每項的預賽有20名選手，分4組比賽，排名前8名晉級決賽。街式賽選手每輪需展示2次各45秒的表演及5個花式；碗池賽選手則需每輪展示3次各45秒的表演。5名裁判以難度、完成度、創意、連貫等評分。算分時，選手最高及最低的分數將被去除，只計算剩餘3個分數的平均數

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

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