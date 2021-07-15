2022春夏男裝時裝周 繽紛衣裳點亮心情 設計重構自由烏托邦

Prada

夏日風格 輕盈簡約

「這個系列和時裝騷旨在捕捉生活的快樂，而快樂可以來自十分簡單的事，尤其當世界陷入複雜紊亂，人們嚮往的快樂便愈簡單、愈率真。」Miuccia Prada說道。作為第4個與Raf Simons合作的季度，兩人的默契固然又再累積多一點，回想起上季的秋冬系列，用上大量品牌1970年代的經典印花圖騰，結合Raf Simons拿手的緊身衣和大褸剪裁，設計上明顯展示各自的基因特色。比起側重於技術的融和，今回他們把出發點聚焦在表達盼望和自由力量，從時尚角度引起社會共鳴，令設計在這動盪時代下顯得更人性化。

像孩童遊沙灘的興奮心情

系列中大量柔和繽紛的配色，應用在清爽背心與迷你貼身短褲上，輪廓輕盈簡約。雖然整體以夏日風格為主，但當中不少細節都經過精心考量，背心採用質感挺身的材質、加上皮帶的配襯、雙褲頭設計增強造型層次感，流露自然而剛強的氣勢，模特兒露出的纖瘦長腿成對比強烈的造型焦點。Raf Simons形容這種大膽吸睛而又「not overloaded」的設計，正是象徵了人體美麗及自由。即使是長褲，他都特別採用鬆垮剪裁，強化不受拘束的感覺，另外還有以品牌2009春夏系列為靈感而設計的開襟針織毛衣，流露着優雅不羈的氣息。

至於品牌經典的三角嘜，自Raf Simons加入後不斷變出新花樣，如上季男女裝系列，便將之設計成立體的三角小口袋並裝飾在外套，今季則將它放在漁夫帽上，帽子還特別加附固定帶和放置太陽眼鏡的開口位置，另外還推出多個大容量的側孭袋和圓筒袋，整體就是時髦而齊全的出遊裝備，Raf Simons形容此系列就像一個孩童走到沙灘遊玩的興奮心情，縱使暫且未能自由自在地出遊，但回復美好日子也許離我們不遠，大家能活在當下，好好享受現在，預備未來。Prada同時捐贈予MedSea基金會，支持意大利Capo Carbonara海洋保護區的重造海草群計劃，為修復海洋生態出一分力。（圖1-4）●

Fendi

療癒唯美 隨性自在

如果說Fendi是今次男裝周上最療癒唯美的品牌之一，相信不會有人反對。時裝騷選址品牌羅馬總部的意大利文化宮（Palazzo Della Civiltà Italiana），透過古典壯麗的拱廊向外看，可俯瞰整個羅馬的景色。品牌男裝及配飾創意總監Silvia Venturini Fendi經常在此靜觀思考，這片景致在不同時段下的色彩與視點改變，便成了系列的重要靈感。一抹檸檬黃、青檸綠、冰藍、淡紫、開心果青色和牡丹粉紅的粉彩服飾，在和煦的陽光和石材映照下更見精緻，當中最搶眼的無疑是腰間猶如被斬了一刀的短版西裝外套，採用舒適的亞麻面料，外套上還附有專為鋼筆和耳機而設的口袋和夾層，同樣屬系列亮點的低腰短褲，兩端的褲腳加設了口袋設計點綴，擁有清爽的視覺感而不失實用。

Silvia Venturini Fendi在Vogue的訪問中提到：「有好一段時間我們的自由受到限制，我認為這是推倒它的時刻，所以希望賦予本季男裝一種自由感，從而打破界限。」除了服裝上散發隨性自在的氣質，配飾也特別找來法國運動休閒品牌ARENA推出聯乘泳鏡和乒乓球網袋，經典的Baguette手袋亦被縮小成迷你珠寶小物袋，玩味十足的設計，無非也是為疫情下的厭悶生活增添幾分幽默感。（圖5、6）●

Loewe

熒光閃爍 玩樂之夜

Loewe的2022春夏男裝系列開宗明義以「玩樂之夜」為題，其實也是源於疫情下沉悶的現實生活，令創意總監Jonathan Anderson想肆意狂歡一番，因此今回他以身在紐約、被譽為當代畫壇新星的德國畫家Florian Krewer的作品為靈感。Florian Krewer的畫作和攝影向來沒有既定的敘事風格，卻經常以暗黑奇異的用色和角度繪述男性，雜亂無章的畫像中，隱晦地散發人生的欲望與遐想，Jonathan Anderson將這些特質融入品牌一貫摩登文藝的風格，透過夜遊人放縱玩樂的概念，把大量熒光色調和閃爍元素應用在服裝上，例如動物印花、油彩設計、金屬亮片，連可愛的大象手袋也加入了亮片流蘇，以重現夜店內的折射燈光的效果。

不少服裝均採用挖空剪裁，輕微地露出肢體肌膚，盡顯俗艷撩人的氣質，整體拼湊起來有點狂野失態，卻又充滿型格個性，令人看得眼花撩亂。經典的Puzzle手袋於今季首次推出腰包款，主打熒光配色，及有不同尺寸選擇，可以繫在腰上或置於胸前作crossbody bag，方便配襯不同造型。（圖7）●

Dior

仙人掌花園 沙漠行騷

自Kim Jones入主Dior後，與藝術家大玩crossover成了他的招牌板斧，今季他稍稍轉變策略，不找藝術家，而是請來紅遍streetwear界的潮人饒舌歌手Travis Scott合作。兩人本來已是老友鬼鬼，Travis Scott以往跟Nike和Jordan Brand推出的聯乘作都爆紅，今次合作無疑令雙方粉絲十分期待。時裝騷場選址在美國得州，這不僅是Scott的家鄉，也是Mr. Dior於1947年發表New Look後前往慶祝的首站。Jones便以大峽谷的沙漠景象為靈感，將場地佈置成奇異​怪誕的Cactus Jack Dior（取自Scott的唱片公司名稱Cactus Jack）仙人掌花園，系列中的休閒造型融合了高級禮服的剪影，並以淡紫、咖啡、開心果綠和淡藍等日曬色調呈現，高腰窄袖上衣和修長大褸，配襯運動喇叭長褲和傘形短褲，重現Mr. Dior於1956年設計的Arrow（箭形）系列中修長流麗的服裝輪廓。

品牌最經典Oblique圖騰印花，更被重新設計拼成英文「Jack」的字樣，點綴於針織上衣和Saddle馬鞍形腰包上， 同時加入大量以菱形鑽石變奏而成的幾何印花元素，以及特別為今季設計的寶石綴飾仙人掌頸鏈。鞋款向滑板文化致敬，採用復古拼色和厚底設計，另外還有多對以不同印花和材質面料製成的度假風露趾涼鞋，展現出Jones作為旅遊愛好者對出走探索的渴望。（圖8）●

Dries Van Noten

Oversized剪裁 慵懶自在

Dries Van Noten的2022春夏男裝以一抹粉嫩色彩呈現，同樣是相當亮眼的系列。創意總監Mr Van Noten身處的比利時安特衛普（Antwerp），在時裝騷舉行前曾幾度封城。在這個疫情反覆無比，且充斥迷惘擔憂的氛圍下，他認為與其被無法預測的未來牽動情緒，倒不如好好放鬆，借由繽紛的衣裳裝備外在和點亮心情，待一切回復正常後，便能以最佳的狀態示人。系列中的衣衫除了用色豐富，更採用隨性舒適的oversized剪裁，呈現慵懶自在的時尚感，例如襯衫和長褲特別延長了兩袖和褲管的長度，乾濕褸和西裝外套用上寬鬆柔軟的剪裁，結合套染棉布、半透明絲料、牛仔和反光迷彩布，還有幻彩金屬、塑膠窩釘和嵌花細節，將簡單日常的衣裝添上奢侈感。Dries Van Noten更特別邀請來自世界各地的設計工作室成員，提供手機內儲存、疫情前隨意或刻意拍攝的私人照片，以及獲安特衛普Plantin-Moretus Museum獨家准許使用的典藏蝕刻版畫檔案，變成獨一無二的單用或拼貼印花，令每件作品都顯得美輪美奐，趣味滿分。（圖9）

文：康詠然

編輯：陳淑安

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