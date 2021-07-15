百年哪吒廟「驅瘟」 3雕像寓意「三頭六臂」

料客家人為抗鼠疫而建

香港民俗掌故研究者周樹佳帶記者走進深水埗三太子及北帝廟，三太子廟與北帝廟毗鄰而建，這是全港少有以三太子為主神的廟。華人廟宇委員會網頁顯示三太子廟在1898年建成，門前有一副對聯「驅除癘疫何神也 功德生民則祀之」，反映此廟建成跟瘟疫有關。

周樹佳解釋，從年份推測，很大可能是因1894年香港發生鼠疫，當年深水埗一帶有頗多客家人聚居，一些居民於家鄉惠陽拜祭三太子，於是便從家鄉「請」來三太子驅疫，建成此廟；後來疫情消退，居民便把此廟擴建。為了求證，周樹佳稱曾遠赴惠陽淡水，發現當地的三太子廟內雕像跟香港的三太子廟內雕像甚為相似。

生仔找金花娘娘 太歲造型罕有

走進廟內，主神神龕豎立了3個三太子雕像，周樹佳說：「一些人說這是金吒、木吒、哪吒三兄弟；但這3個雕像的外觀一模一樣，所以其實3個均為哪吒。有3個雕像，應該是為了傳達他在神話中『三頭六臂』的形象。」哪吒原為佛教護法神，後來成為道教神明之一，在《封神演義》中有平風浪、驅瘟疫的能力，他「頭戴乾坤圈，臂繞混天綾，腳踏風火輪，手持火尖槍」的形象更深入民心，在廟內三太子雕像上也可以找到這些法寶。

廟內除了三太子像，右側亦供奉主管生育的金花娘娘，架上有15座雕像，周樹佳解釋，他們應是金花娘娘的手下十二奶娘、花公花婆，以及送生司馬，即負責把嬰兒送進母親肚子裏的神靈。金花娘娘其實是廣府一帶的神明，周樹佳笑言，廟宇一般為了吸引更多信眾，會把不同「功能」的神明都加進廟中，而主管生育的神明對婦女來說無疑有極大吸引力。廟內左側則有太歲殿，供奉道教的60位太歲。周樹佳提到，這些太歲雕像是較古老的廣府雕刻造型，有別於一般香港道觀中的太歲雕像，本地較為少見。來到今天，不知道這座廟裏的神明又能否為港人成功除去病疫？

■深水埗三太子及北帝廟

地址：深水埗汝州街196號

開放時間：上午8:00至下午5:00