劉關張聚首筲箕灣 「專屬武器」坐鎮

張飛「丈八蛇矛」相伴 諸葛亮陪劉備

這3座廟的負責人兼筲箕灣南安坊坊眾會主席鄭興講解建廟緣起，原來是他弟弟年輕時得怪病，他稱之後獲「神明指示」興建張飛廟，保佑弟弟平安，遂於1982年在筲箕灣後山山頭的關帝廟旁邊興建了張飛廟，1993年再於張飛廟旁建成劉備廟，令桃園三兄弟得以「重聚」一起。

3座廟各有代表廟宇主神的特色：張飛廟前有一座逾千公斤重的巨型鋼鐵丈八蛇矛雕像，是張飛的專屬武器；廟前又有兩座「虎神」雕像，讓人想起張飛是《三國演義》中五虎將之一。

劉備廟雖最小，但地理位置最高，反映他在三人中「大哥」的身分；廟中除了劉備像，還有劉備的得力助手——諸葛亮像相伴。

關帝廟外有「赤兔馬」內有關刀

而關帝廟前可以找到關羽的愛騎赤兔馬雕像，裏面亦豎立了一排關刀。幾座廟外的矮牆上，更有一幅「三英戰呂布」的畫作。廟宇佈置得如此有心思，三國迷不要錯過了。

據鄭興所言，「關羽忠義正氣，黑白兩道、政府部門人員、商戶都愛拜，所以最受歡迎」；讀書人多愛拜劉備，而張飛則有不少水上人來拜。原來拜這三兄弟也有規矩，要先拜劉備，再拜關羽，最後才拜張飛，三兄弟長幼有序。

其實這3間廟位於筲箕灣福德廟的廟宇群中，這個廟宇群共有6間廟宇，例如福德祠、觀音廟等，如此多神明齊聚這裏，難怪鄭興笑言「這座山頭有靈氣」。

■筲箕灣福德廟

地址：筲箕灣愛秩序村4227號地段

開放時間：上午8:00至下午4:00