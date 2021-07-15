Quicknote：「黑盒」煮意多 名廚炮製法式滋味

現在不用購買炊具，亦有機會品嘗到以此鍋烹調的料理，ANAORI從4月開始舉辦一趟約半年的「自然煮意大師之旅」，與全球24個名廚合作推出特別菜單，而香港法菜餐廳Louise的行政總廚Franckelie Laloum是其中一個。Franckelie設計的期間限定ANAORI菜單，即日供應至7月18日。記者早前「試菜」，菜單共有6道菜，其中3道以這個「黑盒」烹調，Franckelie選用法國高質蔬菜，用碳鍋煲了一鍋意式雜菜湯（minestrone style），綠色的菜湯清澈，眼見以為淡口，實則濃郁非常。他又以方蓋底的烤盤烤製厚鴨肝，伴蕪菁片、車厘子和鴨醬汁，鴨肝表面焦香，質感幼滑沒臊味，配車厘子吃即時減膩。最後一道是以碳鍋燉煮6小時的牛頰肉配搭烤雅枝竹和薯仔丸子（potato gnocchi），牛頰肉軟腍帶點嚼勁，富肉汁，愈嚼愈有肉味，讚！如果品嘗完菜單，對此鍋感興趣的話，可於官網購買，價錢由2490美元（約19,340港元）起。

■ ANAORI 菜單（6道菜）

價錢：$1588 / 位 （另收加一）

供應期：即日至7月18日

地點：中環鴨巴甸街35號

元創方（PMQ）JPC地下Louise

網址：www.louise.hk

ANAORI kakugama

價錢：2490美元（約19,340港元） / 3.4公升、3490美元（約27,107港元） / 5.1公升

網址：www.anaori.com

整理：陳麗斯

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