Quicknote：天堂干邑交響樂

Hennessy Paradis Rare Cognac由品牌的第6代Master Blender Maurice Fillioux創作，他本身也是個音樂愛好者，調製Paradis的過程就像譜寫交響樂一樣，將不同的成分元素混合為一。Paradis由數百種酒齡由25年到130年的生命之水調合，其中一些生命之水甚至在Hennessy始創人的酒窖中陳化，酒齡最遠的源自1870年。

Paradis干邑色澤金黃，因為釀製這些生命之水用到的均為老木桶，其味道香醇深邃，香氣豐饒，結合乾玫瑰花瓣、蜜糖、香料、花卉、松露等氣味，雖然層次豐富，但呷在口中的質感卻像絲般順滑。在購買每瓶Hennessy Paradis時，顧客可選擇免費鐫刻服務，最多15個中文字和20個英文字母（空格亦當字母計算），需時約5至7個工作天，便可得到一瓶屬於自己的獨一無二Paradis。

●查詢：www.hennessy.com

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文：張曉冬