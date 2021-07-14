威士忌品牌踏過界 酒桶木做音響 陶醉音韻

威士忌跟黑膠唱盤的美妙配搭

說到品味生活似乎也不得不提到音響，早些年蘇格蘭知名音響品牌Linn在慶祝40周年之際，和Highland Park酒廠合作推出紀念黑膠唱盤Linn Sondek LP12 turntable特別版。當中木材的部分特別改用到儲存過威士忌的木桶，而限量40套的唱盤更會附上一瓶40年的威士忌，讓人一次過好好享受威士忌跟音樂的美妙配搭。說到沒那麼奢華的選擇，Grado Labs曾推出過使用愛爾蘭威士忌木桶製作的耳機，Fender也曾以波本威士忌桶製作80 Proof Blue Junior Amp擴音器。這些在價錢上還算較容易讓人接受，不知道帶着威士忌香的音色聽起來又會否令人格外陶醉？

聯乘結他 配飾帶酒香

除了這些跟音響有關的合作，威士忌的材料甚至能融入樂器當中，愛爾蘭威士忌Bushmills就曾經在2017和2018、連續兩年和當地的品牌Lowden Guitars合作，推出了每款只限8部的手工木結他，當中有部分裝飾配件採用了來自酒廠的木桶和黃銅，相信對喜歡喝酒的樂手來說別有一番吸引力。

事實上不論木材本身或是威士忌生產當中用到的一些工藝，有時候的確跟其他設計有關的範疇有一些共通點，這能引發出更多不同的創意。像The Balvenie就曾和美國品牌Todd Snyder及當地的設計師協會合作，推出一系列The Crafted Collection的作品，當中甚至還包括皮鞋和餐具。

在日本的Suntory，除了有自己的木桶再生家具部門，也不時和當地一些工坊合作，推出不同類型的桶材產品。其他品牌推出跨界合作產品時，也有很多用到類似的操作，包括單車、眼鏡等聽起來不太相干的項目。

表盤上的一口佳釀

如果以上提到的都是啟發自威士忌的傳承工藝，或是用到了一些共同的原料，接下來這一個就令人更意想不到，因為這件作品不能放入口，但卻混入了一口百年前出產的威士忌。說的是2017年由Wealth Solutions邀請瑞士表匠Louis Moinet製作的腕表，這款自動上鏈腕表，在半鏤空的表盤上，竟然以容器裝着數滴Old Vatted Glenlivet 1862，這款被認為是現存最古老的酒，僅在2017年現身過拍賣會一次，可能在世上也找不到第二瓶，也是剛好有收藏家捐出部分珍藏，才促成了這次的合作。

汽車和美酒的矛盾結合

雖然喝酒跟駕駛似乎不應該放在一起，但不能否認兩者都迷倒不少男士。去年高級跑車品牌Aston Martin就展開了一系列和Bowmore蒸餾廠的合作，除了推出1964年蒸餾的Black Bowmore 1964 DB5 Edition，以及Travel Exclusive系列的全新包裝，車廠旗下客製化部門亦推出了DBX Bowmore Edition跑車，預計今年底正式推出，設計當中有不少艾雷島及蘇格蘭的元素：像是配色方面特地設計出一款被命名為Bowmore Blue的藍色車身。車內不少細節都用到銅這個和威士忌生產有着重大關係的原材料裝飾，甚至車門內側一個印上兩個品牌標誌的銘牌，便是以蒸餾器維修時回收的邊角位製作而成。車內充滿蘇格蘭風情的格紋布料裝飾，亦用到艾雷島當地出產的羊毛為材料，連駕駛座後的頭枕，都繡上了艾雷島的地圖外形。訂購了的特選客戶更會獲邀參加一連3晚的酒廠之旅，好好感受蘇格蘭如畫的風光以外，更可以在酒廠親手裝一瓶39年的原酒回家。

雖說一般好酒之徒可能還是先把威士忌本身放在第1位，但多一點威士忌聯繫的跨界作品，難免讓人心癢一下。當然今天介紹的天價款式，未必一般人負擔得到，但了解不同品牌威士忌如何進軍不同範疇，也是有趣。

●Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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