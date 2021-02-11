辣媽CEO：不入名校誓不休

年年派位放榜，次次新聞報道，都總有抱頭痛哭的畫面出現。派得好的喜極而泣，派得不好的如喪考妣，本來正常；只不過即使獲派第二志願，一樣泣不成聲，立刻帶埋一早準備好的portfolio去叩門，難道非第一志願不可？原來又唔係！即使獲派第一志願，仍然要叩門？我唔明，大家明唔明？

派到第一志願都要叩門？

另一幕印象最深刻的，是一名獲派第一志願的學生興奮莫名，說獲派到名校中的名校，而他的父母當然更加開心過中六合彩！但學生擔心自己的程度，不知道能否跟得上，說一定會盡力而為。究竟為誰而為？是為了自己，還是為了滿足父母對自己的期望？入名校，是為了子女好，還是為了滿足父母的虛榮心？

我無法理解，到了今時今日，依然有如此這麼多的家長堅信不入名校無前途。今時今日，一張大學畢業證書都不能夠再證明什麼的時候；連幼稚園學生都有壓力，精神心理行為出問題，要看精神科專科醫生時，父母都依然冥頑不靈。沒有任何年代的孩子，比這個年代的活得更壓抑更痛苦。童年回憶除了考試讀書測驗補習，還有什麼？

記得當年我為小T中學做家長講座，分享選校心得時，就有家長問我，為什麼不安排子女讀名校。答案很簡單，讀書不是孩子成長的全部，而且十隻手指有長短，勉強無幸福，把孩子訓練成考試機器從來不是我的那杯茶，孩子亦不是我的扯線公仔。我重視孩子品格德育的教育，遠超於考試成績分數的高低。

一屋證書 無一張學做人

我不明白，如果非第一志願不可的話，家長為什麼還要填滿那張派位表？想當年家姐細佬兩個，不管小學中學還是大學，我只填兩個選擇。明知獲派都不會去讀的話，為什麼還要大傷腦筋去填滿它？完全不合邏輯！

「今日的家長都識字，甚至有高學歷好學識，培育出來的孩子，精通琴棋書畫、七八種外語、十八般武藝，一屋證書，卻沒有一張是學做人的。」這番話我分享過無數次。教育子女的責任，父母從來責無旁貸，學校只能擔當輔助角色。香港教育制度有幾差有幾劣，教材教法有幾差有幾過時，眾所周知，我都費事講。竟然還有家長盲目相信？不怕得罪講句，愈是所謂名校，愈是門高狗大，除了谷成績就是谷成績，講到明功課要做到凌晨，個個禮拜有不同科目默書測驗，這種簡直是勞役的生活，父母甘之如飴，且全力催谷子女配合，說慘絕人寰絕不為過！

承諾過的快樂成長，說好的愉快童年，父母們對曾在自己襁褓中的BB講過的說話，怎麼完全忘記了？面對愈來愈怪獸的怪獸家長，除了苦了孩子，還是苦了孩子！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第354期]