同理心學堂：專注力不足 一樣可有熱忱

青春期的孩子受荷爾蒙的影響，生理、心理狀態都有重大的改變。這時期的孩子會積極尋求自我認同，容易過度在意別人的看法，情緒也會變得波動。若未能適當處理，部分孩子甚至會因為情緒低落，對很多事都失去興趣或總是提不起勁。專注力不足的孩子同樣會經歷青春期，但又是否代表這班少年人，一定沒心機做任何事呢？

過動兒菲比斯 找到興趣成金牌飛魚

筆者想引用一個名人的情况，他就是美國昔日游泳名將菲比斯（Michael Phelps）。他9歲時確診為專注力不足及過度活躍症（ADHD）患者，曾有一名教師對這名少年的媽媽說：「你兒子永遠不能對任何事專注。」惟菲比斯熱愛游泳，10歲時的他為了上場參加游泳比賽，可以乖乖坐着等待4小時；從11歲開始，每天早上7時便展開2.5小時的訓練，下午再練3小時，日復日，年復年。他15歲首次參加奧運，自此共參加了5屆，贏得28面奧運獎牌，包括23面金牌，至今亦仍然保持7項世界紀錄，可說是奧運的游泳英雄。

專注力不足患者或許對不感興趣的事情難以長時間保持注意力，但是他們跟很多人一樣，要是遇上喜歡的事情，加上有足夠的鼓勵和成就感，他們做起事來一樣非常起勁。所以要讓專注力不足的少年人畀心機做事，首先要幫助他們發掘自己的興趣。

菲比斯的媽媽發現他小時候比較好動，所以帶他去嘗試不同類型的運動，如棒球、曲棍球、足球、游泳等，希望兒子能從中發現自己願意下苦工的運動，最後發現菲比斯最熱中游泳。由於孩子往往未必清楚知道自己的興趣所在，所以家長要耐心觀察，幫助孩子找到自己的愛好。

提升孩子自我認同感 鼓勵發展所長

筆者認為專注力不足的少年人本質和其他少年人沒有分別，他們需要的是認同而非批判，他們需要發現自己的優點，而非不斷放大自己的不足。其實每個人都有自己的特質，難以專心就是專注力不足患者的特質之一；他們也有自己的長處，大部分專注力不足患者都天生熱情又有創意，只是這些特質未必符合常規的標準或一般父母的期望。

青春期的少年人正處於「人生八階」中的「自我認同」階段，若能清晰認同自我，肯定自己的理想、價值觀及目標，少年人便有成功的機會。所以家長的接納及耐性，對於專注力不足的少年來說非常重要，若父母能明白孩子的特質和需要，並培養他們發展擅長的部分，讓他們在興趣中得到成就感，可以進一步提升他們對該興趣的堅持和熱情。

孩子需要家長的引領，慢慢從兒童階段過渡至成年階段。這個過程和所需的時間因人而異，專注力不足的孩子可能比普通的孩子需要一些額外的照顧、關懷和理解。家長若能與他們保持良好的親子關係，跟孩子一同發掘他們的興趣和長處，給予支持和鼓勵，並不時檢討和調整培育孩子的策略，縱然是專注力不足的孩子，也能成為一個對家庭、對社會有貢獻的人。

文：袁惠儀（香港中華基督教青年會助理主任幹事）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第354期]