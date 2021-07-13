家庭有教：孩子愛追星 家長怎回應

相信不少家長，眼見孩子因為「追星」而跟蹤偶像出沒、豪爽地向偶像送禮（可以是一塊地皮……）、為偶像賣廣告等，都會感到擔心，或嘗試阻止孩子繼續「瘋狂」；甚至懷疑孩子是否「病態追星」，過度沉迷並影響日常生活。我們理解家長的擔憂，始終孩子在成長階段，家長都希望孩子循規蹈矩，「正正常常」的發展。然而，在孩子這些「新基因、新膚色後浪面前」（摘自MIRROR歌曲Warrior），我們不如先認識一下「追星」背後的心理機制吧！

與明星偶像連結 產生溫暖感覺

其實，早在1950年代，心理學家Horton和 Wohl已經提出有關「追星」的研究。他們發現，電視、電台、報章雜誌（當時未有網絡）上的偶像明星，並不是被動地「被觀賞」，而是當觀眾們因為不同原因被表演者觸動時，就會不期然地與偶像產生一種有如與真實朋友當面交流的正面感覺，那種感覺令人溫暖和回味。心理學家將有關的關係現象稱為「擬社會關係」（parasocial relationships），而有關交流的過程則稱為「模擬溝通」（parasocial interaction）。理智上，我們雖然知道自己根本與偶像明星毫無關係，但感情上，我們會覺得自己與明星偶像是認識而連結的。根據進化心理學理論，產生這種社交連結溫暖的感覺，是因為人類自古進化而來，大多需要社交連結才能生存（例如：較能夠合作覓食、互相保護），一般社會中的多數人類行為均是集體性的，即使到了現代社會，有關的社交連結機制仍然沒有改變。

將偶像的氣魄 栽種在孩子心中

既然「社交連結」機制能夠在人類進化過程中留在基因中，一代一代傳下來，我們也當理解成為忠實「姜糖」、「神徒」、「鏡粉」的朋友並不一定「瘋狂」。家長宜做的當然不是禁制，而是如何好好去將偶像「再次變成亞洲第一」（摘自Chill Club推介榜年度推介20/21的姜濤致謝辭）的氣魄，栽種在自己孩子的心中，成為孩子的成長動力。至於如何去「調教」孩子？下次再談。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第354期]