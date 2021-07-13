自在講媽：繪本與死亡教育

未雨綢繆，我購入了一些生死教育相關的繪本，其中之一《謝謝你陪伴我這麼久》，正正就是小狗離逝的故事。這晚兒子見到小白的狀况格外緊張，不斷撫摸小白又拿出玩具聽診器嘗試幫小狗醫治。他開始問小狗會否死亡？這時候，我決定打開繪本一起看。故事中的小狗在睡夢中靜靜的與世長辭，小男孩很傷心，望着天空每一片飄過的白雲，都聯想起小狗，哀傷讓他淚如雨下。寵物的死亡來得突然，小男孩很感激牠多年的陪伴，也明白小狗到了天堂開心地玩耍，而且永遠存在他心裏。

小狗會死嗎？媽媽有白頭髮會死嗎？

雞蛋仔靜靜地翻書，來來回回地看兩張跨頁圖：小狗安詳地在狗窩長眠及準備埋葬小狗的埸景。看着看着，兒子開始淒涼地哭問：小白會死嗎？為什麼會死？看醫生就不會死嗎？眼睛變白了就會死嗎？媽媽有白頭髮會死嗎？

我強忍着淚水緊緊的抱着兒子，也不太懂得回答那堆問題，甚至驚訝他把死亡連繫到我的白頭髮。當下我只有陪伴他感受那份哀傷，待他平復之後，告訴他這就是哀傷的情緒，面對有限的生命，我們只可以珍惜現在，要常常對家人朋友寵物表達關愛。兒子仍然默默啜泣，過了很久，他似懂非懂地對我說：媽媽我很愛你。

家長先咀嚼文字、反思故事

翌日小白仍然在我們身邊，獸醫後來證實牠視網膜脫落，大概是老化。雞蛋仔繼續高興地和狗狗玩，不過沒有忘記那份離別的傷感，明顯沒有頑劣欺負小狗。我也反思幼兒的死亡教育或需更早開始，面對這次死亡綵排，孩子已經意識到死亡會臨在父母身上，也經驗真切的低落情緒。

成年人面對死亡也會手足無措，當中有很多焦慮、遺憾、憤怒與哀傷，幼兒比我們更加難理性討論死亡，尋找合適的繪本是我其中一個建議，讓父母多陪伴孩子一起探討生命。

溫馨提示家長們，和選擇其他德育繪本一樣，我們有責任先咀嚼文字、反思故事，不要人云亦云跟着書單去買書，畢竟每個家長對生命教育的了解不一，最好還是先準備自己才鼓起勇氣陪伴孩子閱讀這類圖書。

文：彭梓雅

作者簡介﹕前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

[Happy PaMa 教得樂 第354期]