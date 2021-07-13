親子筆陣．民房四寶：最後的道別

他的太太強忍着淚水，用最平和的語調，讀完打印在程序表上丈夫的一生。從他的籍貫、就讀的學校開始，之後就是為生活、為家庭、為將來拚命的工作，年初開始病倒，躺在醫院仍不忘工作……縱使在他太太平和的語氣裏，仍感覺到她的憤慨、她的吶喊。也許，丈夫的上司真的太忙，這一夜，沒有出席喪禮。

他的兒子，在媽媽替爸爸述史之後，也預備了向父親作最後的道別。男孩勇敢地站在人前，望着爸爸的相片，說：「爸爸，你在天堂要好好休息。謝謝你一直以來對我和媽媽的照顧。」他帶大家走進他的回憶，憶述幾個跟爸爸一起的片段。

男孩知道爸爸工作十分忙碌，但也曾帶他到公園練習跑步。可是，男孩當時怕辛苦，只跑了兩個圈便嚷着要回家玩電腦，爸爸也拿他沒辦法。現在男孩有點後悔，說當時應該和爸爸多跑兩個圈，以後就只有他一個人跑下去。

小男孩的懊悔

爸爸很喜歡車，幾年前男孩生日，爸爸買了一架遙控車送給他，這天，男孩告訴爸爸一個秘密。也許是好奇，他用螺絲批把遙控車拆開了，但不知為何，車子怎樣也再合不上。他唯有拿走一些零件，用萬能膠把車黏好，但車就再不會動。因為怕被爸爸責罵，男孩便把車子藏起來，到爸爸問為何總不見他玩遙控車，他只裝說自己根本不喜歡玩車，爸爸有點失望。現在，男孩想爸爸知道，其實，跟他一樣，父子倆也十分喜歡車的，如果當時沒有說謊，或許與爸爸會有一起玩遙控車的歡樂時光。

怕做了壞事 不能上天堂見爸爸

最近學校考試，男孩沒有好好溫習，不懂得作答。其間，他無意中看見鄰坐同學的答案，男孩原本很想照抄下去，但是，一想到在天堂的爸爸，男孩便放棄了這個想法，寧願把答案留空着。因為，他怕自己做了壞事，將來便不能進入天堂，使自己永遠再見不到爸爸。

男孩的勇敢、純真與坦白，使大家都聽得心酸，小小的心靈，裝着很多遺憾。他在自責，卻又無力改變，最後，他望着爸爸的相片，說：「爸爸，請你放心吧，我會很乖的。」眼淚終於流下來，大家亦陪着他一起痛哭。事實上，男孩一直已經很乖，沒有太多跟父親相處的回憶，又怎會是他的責任呢？他，不過是個孩子。

文：歐偉民

作者簡介﹕救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

[Happy PaMa 教得樂 第354期]