陳美齡包辦圖文 執筆繪畫教育心法

《陳美齡親子繪本系列》由醞釀到面世，經歷了約9個月，恰似孕育一個小生命，「比想像中困難啊」！首次兼任作者和繪者的Agnes笑說，4冊書只用了2星期便寫好，但繪圖卻花了逾半年時間，「不懂用電腦，每幅都是逐筆畫的」。

Agnes自幼愛繪畫，但從未受過正統訓練，一次偶然，出版社總編輯看到其作品，提議她出親子繪本，「這是我從沒想過的，但後來覺得，如果繪本能幫助幼兒早些接觸書本、文字，又幫到家長易些向子女灌輸人生道理、道德觀念的話，都值得嘗試」。

教導孩子勿以謊言掩蓋錯事

作為三子之母，Agnes選了4個她認為最值得「教」的題材，其中《不用撒謊，因為媽媽愛你》談的是孩子說謊，相信這個也是觸動家長神經線，迅速「扯火」的原因之一，「家長要明白，小孩子之所以講大話，甚至『大話冚大話』，很多時是因為做錯事，怕被爸爸、媽媽留下壞印象，不再喜歡他。所以，正要告訴小朋友，做錯事，是可以告訴大人的，這樣才可解決問題，而爸爸、媽媽亦不會因此減少對他的愛」。Agnes分享道，這個道理，單憑言語去解釋，不易明白，當年大兒子第一次說謊，她便足足花了8小時才解得通，但透過繪本，小孩子會更易理解。

■INFO

《陳美齡親子繪本系列》（一套4冊）

作者、繪者：陳美齡

出版：新雅文化

定價：$78/冊（書展價8折，$62.4/冊）；$312/4冊（書展價8折，$249.6）

書展攤位：3E-C04

[Happy PaMa 教得樂 第354期]