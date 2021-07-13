書展開鑼：沉醉書海降壓 圖文洗滌心靈

文︰顏燕雯、沈雅詩

父母在育兒路上總是五味雜陳，孩子從襁褓到成年，各個段階的滋味也不同。資深親子及家庭教育工作者、家庭發展基金總幹事羅乃萱就把這種親子關係形容作「茶」，一杯不易泡的茶。而她亦一直把當中的甜、澀、苦、鮮、酸用文字記錄下來，最近更結集成新書《阿媽這杯茶》。

分享做外婆心得

羅乃萱曾撰寫不少心靈勵志及親子教育的書籍，但她說《阿媽這杯茶》跟以往所寫的有點不同，「親子書大多都是教家長Do & Don't，這本書的文章卻沒有太刻意做這件事，反而更加隨心、憑感覺去寫，加上每篇文章的插畫，彷彿有一種很療癒的感覺，有幾篇我再讀一次都會被感動到」。

已「升呢」做外婆的她，更把跟孫兒相處的點滴寫入書中，例如她曾試過沒通知孫兒一聲便離開客廳上洗手間，結果弄得2歲人仔大哭，令她感悟到孩子面對失去時的恐懼。這個開明又愛玩的「婆婆」，同時把與新一代父母相處的貼士寄語給「四大長老」，「我常對着鏡子說，那是我的孫兒，不是我的兒子。雖然我很喜歡和他一起玩，但也要留空間給他與父母，因為他們才是一個核心家庭，作為婆婆也要『識做』。孫兒想問我拿多一塊餅乾，我也請他去問媽媽，媽媽批准，我才會給」。

羅乃萱又形容《阿媽這杯茶》是一本圖文集，書中每一幅插畫都是依據該篇文章取材的，而繪者不是別人，既是她的中文寫作班學生，也是臨牀心理學家何念慈的女兒——張子蕎。子蕎自小喜歡繪畫，現年16歲的她更為了修讀IB視覺藝術課程而轉往國際學校念書。當年還在舊校讀書時，她為學校的福音周設計了一系列書籤，媽媽把設計分享給相識多年的羅乃萱欣賞，羅一看便愛上，更促成了今次的合作。子蕎說：「當時我不知道作品會結集成書的，純粹為文章而畫，例如文中有講到茶，我便以茶具作題材。」恰巧這也是羅乃萱最喜歡的一幅畫，於是順理成章變成封面插圖。媽媽們，不妨靜靜坐下來呷一口茶，細閱這本書，探索一下舌尖上的味道。

■INFO

《阿媽這杯茶》

作者：羅乃萱

繪者：張子蕎

出版：明窗出版社

定價：$88（書展價8折，$70.4）

書展攤位︰1B-B02-B14（明報出版社）

[Happy PaMa 教得樂 第354期]