News：疫下跑向「月球」行善

Run Club成立的首個目標是Run to the Moon，希望在今年12月31日前，集體累積384,400公里的跑程，相等於從地球至月球的距離。為了鼓勵業內人士參與及如期達成目標，一眾Run Club委員也積極參與和推廣，包括餐廳主理人Pirata Group的Manuel Palacio、Black Sheep的Syed Asim Hussain、Duddell's的Alan Lo、Penicillin和Dead &的調酒師Agung Prabowo等。

F&B Run Club參與者可以步行、遠足、跑步或使用跑步機的方式，隨時開始向384,400公里的集體目標邁進。參加者可競逐多項獎項，包括5公里最快時間、最長的單一跑程等，以及一系列以社交媒體的互動為主的類別，獎項包括一系列酒店住宿、健身通行證、餐飲體驗等。

K11 MUSEA開設的PURE Fitness全新旗艦店簽約成為Run Club的健體合作伙伴，大會亦正尋求3個級別（金、銀和白金）的企業贊助商，為本年底前每1公里的跑程捐贈1元善款，捐贈給InspiringHK Sports Foundation和Lifewire Foundation兩間本地慈善機構。InspiringHK Sports Foundation一直通過體育促進社區流動、性別平等、社會包容和推廣健康生活方式，為餐飲同業度身制定適合的體育項目；Lifewire Foundation則為患有罕見疾病的兒童提供緊急醫療服務，並支持患者的長期醫療需求。

下載Strava應用程式（strava.com）並註冊，然後申請加入 F&B Run Club群組（www.strava.com/clubs/fnbrunclub）便可參加。參加者可通過跑步、步行和徒步旅行等方式於應用程式的「RUN」設置中記錄，為384,400公里的集體目標作出貢獻。Run Club將會舉行不同團體活動，時間表將在Strava發布，有興趣人士亦可在Instagram@fnbrunclub和官方網站（www.fnbrunclub.com）獲得最新資訊。

整理：張曉冬