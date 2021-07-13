帶心眼找合作伙伴 識破天使臉大騙子

在平日冷靜理性地探討共同創辦人或股東的質素，希望能避免遇上可貴的人才和錢財時，在heat of the moment下作出蠢材的決定。

1. 溝通模式是否合得來

我曾經周旋於一些不願意出面和出手處理衝突的股東之間，就算他們知道有直接的角色和責任面對棘手的人事問題，卻還是想盡千方百計去逃避，引伸更多無謂的枝節和麻煩。要做的不去做，不應管的卻要在後面做很多小動作，就是不敢堂堂正正與當事人面對面討論敏感話題。我學懂了在合作前的「談婚論嫁」階段中，除了討論共同志向和理念上的共通點，也要挑選願意坦率溝通的合作伙伴。

初期認識一個人，談願景可以談得好投契，下一步便應該探究彼此的溝通模式是否也合得來。你要清楚自己屬於何種溝通風格，喜歡建立哪一類對機構有利的溝通模式，哪一類的伙伴溝通方法會令你獲得思想衝擊但不至於厭煩。比如說，我喜歡直腸直肚、有碗話碗的溝通風格，甚至不介意大家多講一些人物事的原始觀察細節，以免當中有人對事情的錯判會連累整個組織。如果潛在合作伙伴不屑細節，只想談結果，而他也不願跟我解說重要思路的來由，我會謹慎處理這個問題，因為日後合作起來可能是許多矛盾和誤會的根源。

有些剛結識的潛在伙伴未必知道我約開會的目的，我通常會提早告知對方討論事項，甚至說明我需要多少的quality time（優質時間），讓對方預留充足時間和心理準備。儘管如此，還有人每逢開會都要請兩三個朋友參加，甚至大排筵席，但沒有事先告訴我，開會時又不作介紹，我們根本不能深入談公事。這種情况發生幾次後，我私底下問他，這些朋友是否會入股或投資，他說他們都沒錢。這就令我禁不住質疑，這人的好客之道是否與正經會議混淆不分。

反正我們正在彼此觀察和認識，他可能想用這種方法來試探我的社交能量吧。我認為這種模式相當土豪，也不專業。有些人不介意這種模式，但我不會妥協，何况他需要我比我需要他更多。

我也逐漸看到另一個pattern：每一次跟這人開會都是在他半醉的情况下brainstorm（腦力激盪），在酒精影響下，他總抱着過分樂觀的心情說什麼都可以。當然我不敢相信，待他清醒後再跟他確認時，他又改變主意，事關他回復理智和理性。我開始看到他從午餐起便會喝酒，我唯有改為早上開會，希望在他頭腦最清醒時把嚴肅的話題說清楚。到了最後階段，我必須問自己：這麼難以溝通的人，每逢開會都要擇日找吉時，我願意長期作出這種遷就嗎？

2. 誠信和人格不能妥協

沒有人是完美的，所以我們並不是要找完美的人搭班子。知己知彼，合作前認識彼此的長處弱點、不同的溝通模式、辦事能力和專業判斷，我們可作出適當安排，讓團隊發揮互補和協作力量。不過，倘若當中有人出現人格問題，是壞蘋果、毒瘤的話，整個團隊就會被拖垮。因此，合作前我會盡可能看清楚對方的誠信和道德標準——假若道不同，多麼美好的願景和complementarity（互補）都是假的。

曾有人問我：「你有多看重道德底線？有時候客戶不方便直接給別人費用，會經過我們這類公關公司代其出錢。你能否接受這種做法？」我馬上明白怎麼一回事，也明瞭倘若說不能接受，我們談了很久的項目便會告吹。不過，我知道哪些事情是不能妥協的，遂說：「我不但不能接受這種行業常態，更追求乾淨、避嫌、王道的營商手法。」那人從此不再找我。

又有人問我：「你這類香港人……還是不要碰這個項目了……」說得相當含糊委婉，繼續說：「我不做違法事情，不過偶爾會違規，譬如開快車而被罰款。」我回應說：「違法的事固然不可當，但也不應做違規的事吧。」

我後來聽他多次提起這個違規不違法的「見解」，總覺得不倫不類，更不明白與香港人身分有何關係。琢磨了一陣子，我終於明白他想試探我對於違規的底線，藉此考量我們正在發想的項目可以走多遠的灰色地帶，反正後果只是違規罰款而已。我成功解讀後便不再跟他聯繫了，可說是彼此都「嫌棄」對方，談不攏。

3. 從小事看為人

我會從小事情評估一個人的品格、為人處事態度和判斷力，包括他與其他人相處時的言行舉止，從中找pattern，看看有沒有刻意掩飾的一面，然後評估能不能與之密切合作，或如何合作。

我與一個潛在伙伴A參觀一個項目，那兒老闆相當熱情，跟我們分享其生意模式。聽他浮誇和大吹大擂的說話態度，過了15分鐘，我認為可以離開，怎料A卻聽得相當入神，不願離開。

我禮貌上坐下去，轉個念想，利用這機會觀察A的價值觀和為人。我發現他對面前的市井流氓表現得恭敬佩服，聆聽此般廢話的專注力，是與我對話時沒有的。之前我隱約覺得A十分大男人主義，經常不讓我把話說完便打斷我，然後又要反過來問我的觀點，卻又沒有耐性聽下去，在一幫人面前肯定都是他當大哥了。我一直不想批判他對女性有定型（stereotype），但我很在意股東之間的性別偏見問題，會否把女性矮化成一個助手的位分。那天，我看着A與面前的年輕土豪惺惺相惜2小時，正好讓我從側面更加認識A。

我又遇過一個喜歡喝到半醉後仍堅持駕車的人。大家初認識，我不好意思嘮叨，頭一次還坐了他的短程車；之後有一次長途車，吃飯時喝完啤酒再喝烈酒，斟第二杯烈酒時，我禮貌提醒他要開車不宜再喝下去。他堅持2個小時後才會開車，會變清醒的，我繼續好言相勸，他的朋友提出由他來開車好了。這人在2小時內喝了4杯烈酒後，還要堅持開長途車，我們一眾勸說車裏有3個乘客會跟他賠命，而且，把別人撞死或撞得半生不死的話，我們變成幫兇，只會內疚一世，他才勉強交出鑰匙。我也從那一刻決定，不但不會與這種不負責任的「自私酒鬼」合作，就算做普通朋友也免提。

4. 先小人後君子

愈口甜舌滑的人，愈令我提高警覺。我寧願與心正、踏實的人合作，也不想跟一些滿口仁義道德的「天使臉」共事——時刻要破解表面「老好人」的弦外之音，非常費勁。

有一個公認為「大好人」手上擁有我們需要的寶貴資源，我們差不多要跟他合組公司之際，有一個直覺告訴我，好像有些問題，而他一直沒有給我圓滿的答覆。於是，我找專家幫我做最後的「盡職審查」，幾經艱苦才發現我的懷疑合理。我找他澄清時，還給他benefit of the doubt（疑點利益），怎料他說很久之前不但已知道有潛在問題，並做了很多工夫去理解解決方案，不過需等待我們成立新公司後，才有資金和人力去解決。

我愈聽愈火滾，因我之前已三番四次以口頭和電郵提出疑慮，他本可以老實說出相關風險，或許我還願意考慮會否一起解決。他一直把這個殘廢資源說成是寶貝，待我把問題翻出來後，他再解說什麼都太遲了，因為我們已沒有信任的基礎。說好聽一點，他不懂得坦誠溝通，不夠專業；說難聽一點，他有心隱瞞這麼久，很大可能是一個騙子！

5. 相信你的直覺

當我和很多創業朋友回顧股東或創辦人之間的內耗往事，最自責的是我們在盤古初開時，其實看到不少蛛絲馬迹，也沒有相信自己的直覺，我們沒有「先小人後君子」，提早與對方揭露矛盾，把尷尬事情攤開來討論，反而一味假設對方是好人、紳士、君子，繼而把自己的身家財產青春押上做賭注。

所謂「帶眼識人」，指的是「帶心眼識人」，包括gut feeling（直覺）。當我們做盡可以做的觀察、打探和調查後，倘若還是感到不對勁，可能要把事情先放一放。有時候，來者是東風還是邪風，的確需要多一點時間才能鑑別出來。

■Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩

編輯：梁小玲

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