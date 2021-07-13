大馬華僑來港相逢恨晚 「自來熟」碰撞文化差異

懂多種語言 隨時轉channel

假如你在街上與Nicole閒聊幾句，聽她那一口流利、無口音的粵語，絕不會發現她是馬來西亞華僑：「我廣東話是看電視學的，係咪講得幾好呢？我睇周星馳識笑㗎！」說罷自己忍不住大笑起來。香港人以懂得兩文三語而自豪，相比大馬這個由馬拉裔、華裔、印度裔，以及一些原住民族組成的多元文化國家，卻是小巫見大巫。

Nicole來自雪蘭莪州一個華人聚居的村莊——沙登新村的一個客家家庭。她說，馬來西亞人最基本懂得3種語言：國語（華語）、馬拉語與英文。當地華人在家中通常還會說另一種方言，例如客家、潮汕、福建話。「我們大馬人，就是『見人講人話，見鬼講鬼話』。」

香港人霎時遇上外國遊客問路，或許也要停一停諗一諗，大馬人卻可隨時轉channel：「見到馬拉人就當然說馬拉話，與華人朋友一齊，就說國語，突然間阿媽打電話來，就彈一句『麼介事？（客家話，意指什麼事）』，完全可以無縫銜接。」

做事追求快靚正 適合港節奏

香港人做事追求快靚正，潮語「唔使急，最緊要快」道出箇中精髓。Nicole說，自己也是走路快、吃飯快、做事快，什麼都快，一般大馬人覺得她是「怪物」。她似乎有股用不完的衝勁，大學讀戲劇，畢業後投身傳媒，後來獲賞識，20多歲就遠赴越南，擔任日資化妝品公司管理層，管理約60名員工。她在越南認識了今天的老公，「膽粗粗」答應在香港定居，離開工作了7年的越南，2007年嫁來香港。當不少本地人都想逃離這座壓得人喘不過氣的城市，Nicole卻相逢恨晚，覺得找到了最適合自己節奏的地方。

「香港人轉數快，做事不拖泥帶水，OK就just do it。」女強人變成全職媽媽，但也積極發展第二事業，把一切安排得井井有條。她在照顧兩個兒子的同時，10年前創辦主打手工果醬、醬料的自家品牌，產品屢屢獲獎，最近更在澳洲上架，闖出名堂。

創自家品牌 開陳列室重拾「慢活」

不過隨着疫情、社運，整個社會大環境改變，Nicole也在思考，不斷努力拼搏是否錯失了沿途的風景。香港人常嘲笑大馬人慢：當對方在家中「hea」，香港人已不知賺了多少錢！但這種「慢活」的態度，或許值得香港人學習，重拾生活的quality。訪問當天，Nicole特意買了一盆靛藍色的繡球花，素雅的花朵與以淺色木材為設計主調的陳列室甚為配搭。陳列室空間四四方方，窗明几淨。音響播着悠揚輕音樂，空氣中瀰漫淡淡香薰與掛耳咖啡的香氣。除了展示自家產品，另一櫃子放着一些寄賣的手工飾物。「我開showroom不是想做多一筆生意。你估吓這裏有無人來？我只想chill，望吓都覺得開心。」

請食飯惹猜度 學會「壓抑」

當然，搬到異地生活總不會一帆風順。不知是大馬人獨有的奔放，還是自來熟的性格使然，這股熱情讓初來乍到的她吃了不少苦頭。「香港人好驚別人對他好，會驚，有種防備心。」剛來港時，遇上投契的友人，Nicole會主動邀請他們來吃頓家常便飯，誰知換來一句反問：「去你家？是不是想借錢？」的確，在動不動就「幾千萬上落」的社會，香港人容易暗自揣度，無事獻殷勤背後定有原因。Nicole聽見卻覺委屈：「我沒有其他意思！我真的只想請朋友吃飯，但愈解釋就愈『此地無銀三百両』。」撞板撞得多，老公也忍不住開口：「Nicole，你可不可以學懂保護自己？不要一來就與人那麼親近。」她卻忍不住抱怨：「我天生性格如此！」另一個經典例子就是「得閒飲茶」：「我真的認為朋友邀請我飲茶！所以我每次得閒就找他吃飯，當那個人推我3、4次，我才明白：哦，原來他不是真心想約我出來。」現在她學會「壓抑」心中的那股衝動，「除非別人主動邀請我，不然我就在心裏當請他吃了一次飯」。

文：沈晴

編輯：林曉慧

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