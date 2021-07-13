紅磚屋海景staycation 游走大坑 享小清新

註︰本版相片模特兒按拍攝需要暫除口罩

從港鐵天后站下車，穿過車水馬龍的英皇道，轉入銅鑼灣道，遠離了交通聲響與匆忙行人，心情跟腳步也放慢起來。大概走不到3分鐘，遠遠就能看見一棟呈三角形，位於街角的仿紅磚式建築。這幢獨特建築物跟這小區的英文名字一樣，惟在名字前加上Little，名為Little Tai Hang。

設計簡約 舒適如家

由3座建築物合組而成的「小大坑」是一所酒店及服務式住宅單位，共提供121個住宿房間。酒店創辦人兼建築師包建雄（Tommy）希望融合香港本土和殖民地文化，故特意加入瓦片和紅磚元素，並找來優質的日本手工瓦片，以及在丹麥訂做的泥紅燒磚裝飾。

相較奢華時尚的酒店，這裏更像是溫暖舒服的「家」。不難發現他們刻意避免一般酒店常見的華麗、當代風格，反倒是採用類似中世紀室內設計風格，實用、簡約，同時亦十分注重質感與細節。他們使用多種材質、觸感與顏色於家具裝飾之中，如毛毛地氈、風格迥異的牆壁掛畫、木製衣櫃及光滑磁磚鋪設的浴室；顏色飽和度不高卻橫跨不同色相，如深棕色、墨藍色、栗色、鐵灰色等，整體柔和舒適卻又不過於單調。

「泡」在美景中 維園維港兼得

酒店有近10種房型，當中最受staycation客人歡迎的，是Studio Corner Harbour View，每晚房價約千元，最多2人入住。剛進房間，就被那有如海報般的窗外景致吸引。「畫面」上半部是寬闊的天空，中間是維港海景，底部是綠油油的維園景致。而此房型更配有獨特的下沉式浴缸，浴室配備大窗戶，一邊泡澡，一邊飽覽眼前美景，能享受如此me time，實在讓人感到備受寵愛。

■海景The Corner House房型

房價：$1070起（以酒店官網為準）

Little Tai Hang

地址：銅鑼灣道98號

查詢：3899 8888

網址：www.littletaihang.com

文：唐可怡

模特兒：Kay

編輯：梁小玲

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