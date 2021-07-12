醫路同行：急性肺栓塞 殺人不留痕

急性肺栓塞是肺動脈突然受血塊阻塞而引致，與下肢和盆腔深層靜脈血栓有密切關係。當靜脈血流受疾病或一些特定情况影響，凝血因子濃度上升或靜脈血管壁破損，便可能產生不正常血塊。這些血塊會隨靜脈血液回流到心臟及肺動脈，繼而引發栓塞。長期臥牀，近期曾接受下肢、脊骨、腹部或盆腔手術人士，癌症病人，下肢骨折或創傷病人，以及服用女性荷爾蒙人士，均有較大風險。懷孕婦女或產婦分娩後首數周亦有較大血栓風險。

腳腫去按摩 險入鬼門關

急性肺栓塞的徵狀包括突然呼吸困難、呼吸時胸痛及咳血，嚴重者更可致血壓低、休克、昏厥、心律不整甚至心臟停頓。然而，從臨牀所見，部分病人只會心跳及呼吸加快，部分人可能會單側下肢水腫，但不少心肺疾病均有相似徵狀，難以分辨，亦不能透過心電圖或肺X光確診。驗血檢測二聚體（D-dimer）濃度或可提供一絲線索，惟有可能因病人的身體狀况而受干擾。要確診此症，要利用電腦掃描肺動脈血管造影，這種檢測與電腦掃描相似，但需配合顯影劑於體內流動的時間及位置造影，方可顯示肺動脈狀况。如病人有下肢水腫，多普勒超聲波檢查（doppler ultrasound examination）亦可助找出靜脈血栓。

值得注意的是，不少人會因腳腫而去按摩推拿，但此舉有潛在危險。曾有一名病人因氣喘求診，問診前留意到她有單邊腳腫。她的各項臨牀檢查均正常，又說腳腫逾一星期，天天找按摩師推拿後，似有紓緩。我聽後心焦如焚，如果她真的有血栓病，按摩和推拿有可能令血塊移位並流向肺動脈，性命堪虞。我建議她盡快入院接受電腦掃描肺動脈血管造影和超聲波檢查，病人起初半信半疑，覺得小題大做。幸好她同意檢查，結果證實有下肢靜脈血栓和肺栓塞，我不禁對她說：「你知不知道自己在鬼門關走了一趟！」

若確診有肺栓塞，醫生可處方低分子量肝素（low molecular weight heparin）或新型口服抗凝血劑治療。若病人血壓不穩，就要考慮採用靜脈血栓溶解治療。個別病人亦有可能需要接受導管手術或開腔手術治療。

文：李聲濤（香港中文大學醫院呼吸系統科專科醫生）