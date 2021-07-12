衛生處方：助人激活快樂荷爾蒙

提升生活意義、自我評價

科學家研究一些經常關愛別人的人士，發現他們體內有較多幸福、快樂和興奮的荷爾蒙，如催產素（oxytocin）和多巴胺（dopamine）。也有研究發現助人者在幫助別人時，會較少受自身負面情緒和壓力影響。即是說，助人行為可以影響人體內某些化學活動和心理運作，帶來正面的情緒和紓緩壓力。

助人行為也可提升自尊感。心理學家解釋，令別人得益，自身同時也會經歷關愛的感情，提升自己的生活意義、價值及自我評價。良好的自尊感，如覺得自己有價值和喜悅等，可以增進精神健康。

我們幫助別人，別人受到關懷，作出回饋，是一個互動過程。關愛、感恩及信任等正面情感有助發展出更好的人際關係。眾多科學研究指出，互相關愛和支持的關係對身心有裨益，例如得到親友支援的癌症病人傾向有較高的存活率，有丈夫支持的婦女在分娩後患上產後抑鬱的風險會較低等。相反，缺乏社交支援或社交孤立 ，會增加患上身體和精神疾患的風險。

量力而為 勉強反招焦慮

有「助人的心」但若沒有足夠能力，或未能調節心態和善用支援時，精神健康反而會受到損害。

有些針對長期病患者家屬的研究發現，當家屬盡心竭力卻仍未能應付照顧要求時，會出現焦慮、抑鬱、愧疚和無法抽身等苦惱。若責任心過重，未能將照顧事務與他人分擔，或將困難過分歸咎自己，助人者內心可以是相當苦惱和徬徨。

有研究發現在「2019冠狀病毒病」疫情期間，「助人傾向」較高的人出現焦慮和抑鬱情緒風險較高。這可能是因他們較易感受到別人苦况而出現不安。此外，疫情期間幫助別人也受到很大限制，欲幫無從容易增加無力感和苦惱。

所以，助人時需客觀地評估自己能力和環境，量力而為，要學懂管理自身壓力和善用其他支援。

文：何宗偉（衛生署健康促進處高級臨牀心理學家）