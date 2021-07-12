癌魔3度來襲 復康路多管齊下

最近突然接到梁先生來電，他在去年曾經接受靈實中西醫全方位復康治療服務（下稱服務），電話告知癌症再度復發，而且比上一次更嚴重，胸椎壓着神經線的腫瘤有惡化迹象，導致行動不便，不能外出，他希望再次申請服務，期望可幫他改善病况。

日服40多顆藥丸 處之泰然

我們經初步商討後，由於情况特殊，決定靈活處理，由中醫上門為梁先生評估，中醫到達其住所後，看到令人心酸畫面。這個熟悉的病人，去年接受我們提供中西醫療程後，病情已大大改善，撐着拐杖可步行，並與中醫相約待身體狀况許可一起去潛水。好景不常，現在他受到癌病復發和惡化的煎熬，水腫情况嚴重，加上不良於行和左邊面麻痹。雖然受沉重打擊，他仍樂觀面對，說：「煮到埋嚟就食！」

可是，梁先生身體狀况比2019年那次復發時更差，更因難以找到血管而無法「打豆」注射化療藥物，醫生建議他使用導管，但須每星期到醫院清洗，故不適合行動不便的他，加上這方法存在風險。最後決定用口服化療藥。他每天早午晚共須服食40多顆藥丸，卻處之泰然。

針灸減水腫 全方位提升身體狀態

中醫評估後，與治療團隊就復康手法達成共識，現階段目標是為梁先生減輕水腫和改善體質，針灸是較合適的手段。基於病人狀况和需要，中醫提供上門治療，惟家居環境較治療中心狹窄，亦缺乏設施配套，加上梁先生活動能力不佳，轉身有困難，身體某些部位因而不能施針。

治療團隊檢討後，研究鼓勵梁先生以電動輪椅代步，讓他前往靈實位於坑口的治療中心接受復康療程，冀可更大程度地運用我們的設施和資源，透過中西合璧方法幫助他。例如，以針灸、中藥和推拿等傳統中醫外治手法，結合現代復康治療法和中醫養生概念，全方位提升病人身體狀態。當中的中醫養生概念相當重要，因為它針對病人在康復階段或在康復後，作出預防。

首次復發 復康治療帶來希望

問梁先生為何再次選擇服務，他表示去年接受中西醫復康治療之後，情况大大改善，特別是中醫紓緩了腳部痛症，使他由雙腳無力，容易跌倒，需要U形步行架輔助，至後來可用拐杖支撐步行。今次不幸癌症復發，他希望電療及化療後，可再次藉服務改善體質。

這名老朋友在2014年確診鼻咽癌第三期，接受了多次電療和化療。他完成化療後曾經不能進食，作嘔情况很嚴重，出現聽覺變差、口乾、味覺差、食道纖維化致吞嚥困難等後遺症。2019年，他以為在5年間已戰勝癌魔，豈料證實鼻咽癌癌細胞轉移，壓住胸椎第四節和神經線，而且是一團癌細胞黏附在骨上，故不能以手術切除。這次復發導致他肩頸和背部肌肉繃硬，影響肩頸活動。而放射性治療令相關部位瘀黑、脫皮和乾燥。再者，視力、記憶力、聽力和理解力也受到影響，同時出現走路不穩、意識混亂、進食能力差和便秘等問題。

2020年春天，梁先生首次接受我們的服務。當時，中醫透過針灸和中藥，助他改善水腫及下肢痛症，同時加強其身體修復能力。而職業治療師使用另類療法，令他的肌肉變得柔軟及提升血液循環，改善水腫和瘀黑，並強化下肢活動力，讓他不用依賴輔助工具也可慢慢走路，最欣喜的是可進食軟身食物。可惜，2020年底，梁先生再次證實癌症復發。

盼改善活動能力 減太太負擔

經歷兩次復發，梁先生依然十分樂天，相信最重要是他的太太支持！自從患癌後，家中經濟重擔落在太太身上。他感激地說：「從沒見過這麼好的太太！昔日她只在郵政局做兼職，我以前做股票經紀時，（每月）給她的家用比她一年收入還要多，現在她做護理工作撐起全家，放工後還要打掃煮飯，即使一對仔女已升讀中六和中二，仍捨不得讓他們做家務，所以常常因太疲累而在梳化睡着。」看見太太的努力，他更不想成為負累，因此除接受復康治療外，每天亦在家拉筋健身。他不奢望回復昔日體魄，只盼望改善活動能力，照顧好自己，減輕太太的擔子。

其實，我們與梁先生和梁太太一樣，抱着不放棄的態度，即使別人認為很少機會改善的復康個案，我們也會探究當中的可能，一線希望也不會放過，尋求適切的治療方案。

靈實中西醫全方位復康治療服務，查詢：2703 2073 / 2703 3373

文：陳恩賜（基督教靈實協會靈實專業復康服務營運總經理、職業治療師）、李萬發（註冊中醫）

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