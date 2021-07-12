生得矮有得救？ 青春期前求醫逆轉

兒科醫生教你推算孩子未來身高，一旦發現與目前生長高度有落差，就要求醫查找原因。

郭：郭業東（養和醫院家庭醫學專科醫生） 徐：徐梓筠（兒科專科醫生）

■兒時矮小，青春期會飈高？

問：矮小是病嗎？

郭：臨牀上，醫生會根據生長曲線圖，檢視兒童身高是否屬於正常範圍。生長曲線圖分男和女（見下兩圖），劃分第3至第97百分位間，身高落在與年齡相對應區間屬於正常。若與同種族、地區、年齡、性別的兒童比較，身高低於正常群組兩個標準差或第3百分位（即100名同齡同性別兒童中，屬最矮3個），有可能患上矮小症。如發現子女較同齡小朋友長得矮小，上學排隊長期排第1、2，衣服買了1、2年仍合穿，甚至1年內沒有長高，或突然偏離原本生長曲線，應及早找醫生診斷。

徐：醫生會詢問家族史，了解胎兒出生前後的發育情况，除了量度身高，體重、頭圍、四肢比例也是重要的參考資料，有助醫生評估原因。如有懷疑會進一步檢查，例如抽血檢查、基因測試、生長激素激發測試、腦部影像檢查等。有家長以為孩子到了青春期自然會長高，忽略長得矮小的問題，因而錯過最佳治療時機。當生長板閉合，就不會再長高，因此於青春期前接受治療效果更理想。

■發育過早阻礙長高？

問：矮小症有何成因？

郭：矮小症有不同成因，如父母矮小、內分泌問題、發育過早或過遲、缺乏運動和營養、慢性疾病等都會阻礙長高。此外，子女出生小於胎齡（small for gestational age，SGA​），即足月出世但體重輕於2.5公斤或身體長度少於45厘米，都有可能引致身高不達標，部分人可在1歲前追回正常生長速度，亦有些長大後仍未能追回高度。

■成年後高度有數得計？

問：子女身高，有數得計？

郭：若父母身材矮小，子女可能偏矮。利用簡單公式，估算孩子成年後的目標高度，有助評估病因是否與家族矮小有關。

男性目標高度：父母身高（厘米）總和 + 13厘米，再除以2

女性目標高度：父母身高（厘米）總和 - 13厘米，再除以2

徐：兒童在不同年齡，生長速度有所不同。由出生到1歲，生長速度最快，身高增長約20厘米；1至2歲期間可增高10至12厘米；2歲後生長速度逐漸減慢，4至10歲增長漸穩定，每年平均增高4至6厘米。從父母身高大約估算子女目標高度，若目標高度屬第50百分位，但目前高度在第3百分位，生長線與預期相差頗多。此情况未必與遺傳高度有關，要進一步檢查。

■矮小症有藥可醫？

問：如何治療矮小症？

徐：非病理性所致的矮小症，一般毋須治療，但醫生會提醒家長，適當飲食、運動和休息，可影響小朋友的發育潛能。2003年美國食品及藥物管理局（FDA）認可生長激素可以用於不明原因矮小症（idiopathic short stature），即包括發育遲緩、家族身材矮小。是否需要治療，視乎個別案例、家長意願等。

病理性矮小症如特納氏綜合症（Turner syndrome）等，由於外觀特徵異常，很多時在出生不久已發現；其他病理因素包括慢性疾病、染色體異常、生長激素缺乏症等。如發現任何病理原因，應及早治療，盡量減低疾病對發育的影響。此外，部分小朋友和家長對身高特別在意，在心理方面可能造成影響，同樣值得關注。

若因過早發育導致身材矮小，醫生會嘗試找出性早熟原因，對症下藥。部分個案需要考慮用藥暫時停止發育，讓骨骼繼續正常生長。至於生長激素缺乏症、出生小於胎齡、慢性腎病、特納氏綜合症、普瑞德威利綜合症（Prader-Willi syndrome）及不明原因矮小症，都可以考慮使用生長激素治療。要留意的是，孩子成長不是一朝一夕，注射生長激素不會在數星期內帶來顯著效果，而是需每天皮下注射生長激素並持續數年。若患者本身缺乏生長激素，接受治療後身高增長會有明顯效果，一般首年治療可以增高8至10厘米。至於其他原因接受生長激素治療，效果不會那麼顯著。

打生長激素有無副作用？

問：注射生長激素有風險嗎？

徐：注射生長激素，短暫副作用包括注射部位紅腫痛、水腫、關節痛，亦可能出現顱內壓升高導致持續頭痛，但較少發生。較為嚴重且罕見的副作用是股骨頭骨骺滑脫（slipped capital femoral epiphysis），需要手術處理。

文：丁寶兒

編輯：梁小玲

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