熱量低 GI高 西瓜配乳酪齊食 減慢升糖

西瓜是夏日消暑解渴的代表，從營養學角度確實有根有據。香港專業教育學院（IVE）葵涌院校健康及生命科學系署理高級講師、註冊營養師黃蘊芝說：「西瓜的水分相當豐富，按重量計算多達91%、92%，可為身體補充水分。其餘營養成分包括維他命A、B、C，還有胡蘿蔔素、茄紅素、鉀質、纖維素等。」

多水有營 提升免疫力

西瓜含多種營養成分，有助免疫系統保持正常。維他命A能維持皮膚及黏膜的健康；維他命B主要幫助蛋白質和碳水化合物代謝，並延緩老化；維他命C除有助提高免疫機能，更可促進骨膠原蛋白生長，令皮膚保持彈性；胡蘿蔔素存在於深綠色或紅黃色蔬果中，身體攝取後可將之轉換為維他命A，有益眼睛，也提升免疫功能。

茄紅素比番茄高 抗氧化延衰老

至於茄紅素，多數在紅色蔬菜中找到。大家都知道番茄含豐富茄紅素，但原來西瓜更勝一籌！早前美國雜誌Agricultural Research發表研究指出，西瓜的茄紅素比番茄更多，尤其是無核西瓜。茄紅素是抗氧化劑，可預防自由基破壞身體、降低壞膽固醇的氧化、延緩衰老、增強免疫力等。西瓜亦富含鉀質，可平衡體內鈉質，有助心血管健康；豐富纖維素則促進腸道蠕動。

每100克西瓜約有30千卡（kcal），熱量較低，但仍要留意進食分量。黃蘊芝表示，由於水果蘊含一定糖分，把西瓜切塊進食，容易在不知不覺間多吃，無形中攝取不少糖分。而西瓜的升糖指數（glycemic index，簡稱GI）約為76，屬於高GI食物。食物的升糖指數愈高，體內血糖上升速度愈快。對一些需要嚴控血糖水平的人來說，特別是糖尿病患者，他們並非不能吃西瓜，但要視乎情况嚴格計算每餐糖分的攝取量。由於蛋白質可降低胃部消化率，吃西瓜這類高GI食物時，不妨同時間把富含蛋白質的食物（如乳酪）一併吃下，可放緩血糖上升速度。

至於一般人該吃多少分量才符合健康標準？大家可參考衛生署建議，成人每天2份水果，兒童每天1份，1份水果約等於半碗分量（或1個拳頭大小）。想品嘗西瓜汁？建議用1份水果，放進攪拌機製成西瓜汁，這樣可以連纖維素也一併吸收，糖分攝取亦不會超標。維他命C極易被氧化，黃建議西瓜要即開即食、即榨即飲，減低維他命C流失。

中醫：清熱生津 立秋後不宜

從中醫學角度，西瓜既是消暑之物，也是大寒之物，所以要小心進食，否則會愈吃愈傷身。註冊中醫劉芷寧指出，西瓜性寒、味甘，具有清熱生津、解暑止渴、利尿除煩等功效，治療一些熱症（如煩渴、小便不利、咽喉疼痛、口腔發炎、酒醉等）效果明顯。但若立秋後才吃，寒涼天氣再加上西瓜的寒性，就會令身體寒上加寒。最理想的進食時節為立秋之前，如果進食分量恰當，解暑效果不俗。

食太快招胃脹 寒底忌貪吃

劉芷寧建議，健康人士每次食1至2塊（每塊約200克），每周吃1至2次；而且要慢慢地吃，因為食得太快易招胃脹。虛寒體質的人士，例如脾胃虛寒（腸胃消化欠佳而致腸脹、易拉肚子等徵狀）、寒積腹痛（常吃生冷之物而致便秘、腹痛等徵狀）、小便次數頻密、小便量多，以及患有慢性腸炎、胃炎及十二指腸潰瘍等，均不宜多吃。糖尿病患者亦不應多吃，因為西瓜糖分頗高，短時間內吃太多會令血糖升高。西瓜吃過量會傷及脾胃，引致消化不良、腹瀉等問題。

文：黎芸迪

統籌/鄭寶華

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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