綠色生活：觀葉秋海棠 比煙花燦爛

香港秋海棠 葉比花嬌

名字優雅的秋海棠（Begonia），色澤多變，形態萬千，有賞花為主的品種；也有葉比花嬌、斑紋出眾的觀葉品種。秋海棠家族龐大，原生秋海棠約有2000種，分佈於中南美洲、亞洲及非洲，本地也有港產秋海棠，「香港秋海棠」（Begonia hongkongensis）是香港特有物種；人工雜交的園藝品種數量更多達逾萬種。

大自然「設計」的一事一物，往往有其用意，許多原生秋海棠葉片具雜色斑紋，或淺色與綠色部分對比強烈，當中可有意思？台灣國立中興大學生命科學系教授許秋容與團隊曾深入研究秋海棠，她回覆本報查詢時表示：「原生秋海棠的斑紋在大自然生態中或能作為一種『視覺信號』，可能讓昆蟲誤判葉子不完整，或斑點圖案猶如蟲卵，令打算產卵的昆蟲另覓葉子，從而減低被幼蟲啃食的風險；亦有說斑紋可讓這些林下植物抵禦偶然出現的強光，然而上述推論需要更多研究證實。」

一室逾百株 栽種喜樂

許多園藝愛好者亦是從栽種心儀植物開始，然後像上了癮，愈種愈多。Samuel也是過來人，昔日家中種滿非洲紫羅蘭，現在則變成觀葉品種秋海棠。記者到Samuel家採訪，放眼所見，每一角落都種滿秋海棠，部分更放進溫箱內栽種，儼如小型花場。他估計現時家中種有過百種秋海棠，數量達數百株，部分品種從資深花友購入，旺角花墟也未必找到。從1990年代末開始，Samuel愛上非洲紫羅蘭，埋手鑽研栽培技巧，參加相關種植比賽，後來因公事繁忙沒再栽種，直至近年受疫情影響失業，生活節奏慢下來，重拾種植的樂趣，Samuel認為種植過程令人心情放鬆，「透過用心栽培，每天回家看到植物長大，那種快樂用錢也買不到」。

蝸牛到煙花 變化萬千

從花墟買來第一盆觀葉秋海棠開始，Samuel對秋海棠的興趣漸濃，後來又遇見有螺旋葉紋的「蝸牛秋海棠」，以及葉紋像煙花綻放的「煙花秋海棠」，從此不能自拔，為秋海棠的葉着迷，「不同品種的斑紋變化很大，有些非常特別，令我意想不到」。深入了解後，他發現它和非洲紫羅蘭的種植技巧相似，經過不斷嘗試，他掌握了種植技巧，數月前小試牛刀，在社交平台開設「秋海棠市集」，出售自家繁殖的觀葉秋海棠。

觀葉秋海棠幼苗小巧可愛，隨着成長葉子漸漸變大，部分成株葉片可長達20、30厘米，透過剪葉，不更換大盆等方法，可避免秋海棠過度生長，但亦要有心理準備需要騰出更大空間擺放。

斑紋、顏色怎樣形成？

觀葉秋海棠斑紋出眾，有銀白、綠、粉紅、深紅或藍等顏色，當中成因為何？台灣國立中興大學生命科學系教授許秋容說：「一些秋海棠葉片擁有白斑或銀白色塊，是因這部分葉的表皮細胞與葉肉細胞之間存在縫隙，當光線從葉的表面進入時，許多光線被反射，因而顯得淺色明亮，而兩種細胞緊密相黏部分，則呈現正常綠色，組合起來形成斑紋，部分園藝種的白斑也可能是因缺乏葉綠素所致。」為何出現粉紅、深紅、甚至藍色？許教授說，粉紅、深紅顏色，與花青素有關，至於藍色，則是一種虹光（iridescence），顏色會因視者位置不同而有所變化，如孔雀羽毛。

疏水‧保濕‧散熱

秋海棠根系纖幼，宜用疏水植料讓根部透氣。Samuel表示：「花店出售的觀葉秋海棠主要來自荷蘭、內地、台灣及南美洲等地，通常使用腐植土及椰糠等植料，對秋海棠而言過於保水，要加入日本珠石、珍珠岩、火山石或鹿沼土來幫助疏水。」

秋海棠屬多年生植物，原生環境清涼濕潤，家居種植要留意溫度和濕度，散射光已足夠，不可暴曬。Samuel表示：「溫度28℃以下，濕度70%以上，秋海棠生長較理想，如室內溫度過高，應適時開風扇或冷氣替植物散熱。天氣乾燥時，開動加濕器，或不時在植物上噴水，又或在盆下加一塊厚毛巾，定時在毛巾上射水，水分蒸發形成水氣，增加附近濕度。」外國有些人則愛用圓形玻璃瓶種植秋海棠，方便觀賞之餘亦能保持濕度。

自然法則生死有時，美麗的秋海棠亦逃不過，如何減低它的死亡風險？Samuel認為種植經驗不足，導致植物死亡是常見，「最重要是知道它們是怎樣死，平日多觀察植物，生長不佳時找出原因，在種植路上累積經驗，才能懂得使用合適方法種好植物」。

看着植物長大，很多人捨不得修剪植物，Samuel提醒：「植物要修剪才美，如果一塊葉有缺陷就要果斷剪掉，加上秋海棠愈後長出的葉愈美，所以適當時要剪去舊葉。」

自動吸水盆 留意棉芯粗幼

澆水是一門學問，植物大小、溫度和濕度等因素也會影響土壤水分流失程度。一般而言，「植料表面乾燥，加上將盆栽拿上手，如感覺輕才澆水」。

如沒信心拿揑澆水時間，Samuel建議使用「自動吸水盆」，泥土乾燥時，盆底棉芯自動吸水，泥土濕潤後就停止吸水。坊間有售自動吸水盆，讀者選擇時要留意棉芯粗度及物料，「種植秋海棠應使用尼龍成分高，較纖幼的棉芯，讓水分逐少滲進土壤中」。

【室內養植系列之五：秋海棠】

文、圖˙ 李佩雯

{ 美術 }張欲琪

{ 編輯 }蔡曉彤

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