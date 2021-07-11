另一個胃：「菠蘿油」脆皮泡芙 一口冰火交纏

法國人真的很認真地為每一種款式的泡芙（Pâte à choux）取一個專有的名字，也是為了可以藉此記錄有關來源。不經不覺，原來我在這裏已經做過4款法式泡芙（Pâte à choux），包括像單車車轆的「巴黎-布列斯特泡芙」（Paris-Brest）、將上小下大的泡芙疊起來的「修女泡芙」（Religieuses）、讓人像閃電速度般吃完的「閃電泡芙」（Eclairs）和「雪糕泡芙」（Profiteroles）。至於這次做的脆皮泡芙（Pâte à choux croustillante）是比較新的近代改良版本，在日本和台灣較常見，款式變化也很多。

粗粒蔗糖令裂紋較明顯

有如港式「菠蘿包」表面的脆皮泡芙，感覺很難製作，但原來其配方和蘋果金寶（Apple Crumble）也大同小異，所需材料不多，就只需加一點攪拌的工夫。原理是將拌好的麵糰擀薄和冰凍後，再用模具切成圓形，鋪在泡芙上面。當泡芙遇熱脹起來，會將脆皮撐出裂紋，加上糖粒融化，形成「菠蘿包」表面，也能將表皮烤出鬆脆的曲奇質感。因為想裂紋較明顯、口感酥脆，所以糖的部分就用上粗粒蔗糖，如轉用砂糖或糖粉，裂紋則會較細緻。另外，由於需將冰凍脆皮切成圓形，使用圓模的時候很易將脆皮壓斷，所以可以將圓模浸一浸熱水、抹乾才壓模，就可避免這問題。

冰凍吉士+菠蘿片+忌廉+泡芙

這次想到，既然港式的「菠蘿包」沒有菠蘿，那麼作為一道甜品，就可以真的加上菠蘿了。最近買到台灣的「金鑽鳳梨」，我們都很常將「鳳梨」統稱作「菠蘿」，這個品種很清甜，連心的部分也可以吃，很適合用來做甜點。將切好的菠蘿片浸泡過淡鹽水後再放冰格，吃起來更甜。

製作內餡部分，為了製造「冰火」效果，這次把煮好的吉士也放進冰格，組合泡芙時才取出來切塊，再加上冰過的菠蘿片。打發好的淡忌廉，也可先盛進唧袋放雪櫃，之後才取出使用，亦可讓忌廉保持冰凍和挺身。組合好的「菠蘿油」甜品要馬上吃掉，這樣才能感受到新鮮熱辣出爐酥脆泡芙跟冰凍忌廉、吉士和菠蘿的冷熱交纏啊。

※1. 處理菠蘿

將菠蘿去皮去釘，切至像扇子般的形狀，可進冰格雪硬備用。

※2. 製作冰凍吉士【材 料】

．蛋黃……2個

．砂糖……20克

．粟粉……6克

．牛奶……75毫升

．雲呢拿香油……1茶匙

【做 法】

1.將蛋黃、砂糖和粟粉混合拌勻。

2.牛奶中小火煮至微沸，將1/3牛奶倒進混合蛋液中，快速攪拌避免煮熟蛋液。

3.將蛋液倒回有2/3牛奶的鍋中，用中小火煮稠，最後拌入雲呢拿香油。

貼士：其間需不停攪拌，小心吉士醬很快因過熱而結塊。

4.將吉士醬倒進已鋪牛油紙的小盤中，再鋪上一張牛油紙壓平，進冰格雪硬備用。

※3. 製作「菠蘿油」皮【材 料】

．粗粒蔗糖……30克

．無鹽牛油……30克

．低筋麵粉……45克

【做 法】

1.將無鹽牛油放置室溫變軟後，拌入蔗糖。

2.再拌入已過篩的麵粉，拌勻成麵糰。

3.麵糰倒進牛油紙中，摺好四邊，壓平至約0.5厘米，亦進冰格雪硬備用。

※4. 製作泡芙【材 料】

（可做14個約6至7厘米直徑泡芙）

．水……65克

．牛奶……65克

．無鹽牛油……60克

．砂糖……5克

．鹽……1/3茶匙

．低筋麵粉……70克

．雞蛋……2隻

【做 法】

1.將水、牛奶、牛油、砂糖和鹽，加進平底鍋裏煮融，煮至微沸。

2.轉小火，一次過加入篩過的麵粉，快速拌成麵糰，燙至煲底有一層薄膜。

3.將麵糰放入大碗，打散至和暖。

4.將雞蛋打散，分3次加進麵糰中。直至麵糊拉起時，呈稠狀而順滑的倒三角形，能夠維持形狀不易掉下便可，盛進唧袋。

貼士：多餘蛋液切勿再加進去，會令麵糊太稀，泡芙焗出來變得扁塌。

5.焗盤鋪上牛油紙，擠出直徑約5厘米泡芙。

6.取出「菠蘿油」皮，使用直徑約4.5厘米的圓模壓出圓形皮。

7.將圓形皮逐個鋪在泡芙上。預熱焗爐200℃，可用旋風模式，熱力較均勻。

8.泡芙進焗爐200℃焗10至15分鐘，待泡芙脹大後，再轉180℃焗20至25分鐘，直至泡芙全熟，才不會塌下，為安全起見，可在焗爐裏待5分鐘再出爐。

※5. 製作甜忌廉【材 料】

．淡忌廉……200毫升

．糖霜……40克

【做 法】

淡忌廉放進大碗，加入糖霜打發至挺身，盛進唧袋放入雪櫃備用。

※6. 組合

1.將泡芙橫向切開，先唧一點忌廉，鋪上菠蘿片和一小片冰凍吉士。

2.再唧上忌廉，蓋回「菠蘿皮」即成。

文、圖˙ 寶兒

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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