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論語‧電影：Is it safe？

【明報專訊】已經連續好幾天沒有本地的變種確診個案，然而我們是否安全？誰也說不準。疫苗首劑接種率不足四成，預計八、九月才會接近五成，距離七成的群體免疫目標，還有一段距離，路仍漫長。

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