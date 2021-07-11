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三松閣：逃離人類荒謬？

【明報專訊】面對世事無常，命運播弄，人們常常會感到無力，彷彿所有作為都是徒勞而無意義，荒謬感亦油然而生。「人生是荒謬的」或許是個難以否認的判斷，但到底荒謬因何而生，又是否無路可逃？

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