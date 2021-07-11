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開門讀書：令人失望的老大哥

【明報專訊】在1950年代，中國學生聯群結隊、浩浩蕩蕩到蘇聯學習的時候，時正中蘇關係的高潮。毛澤東對留蘇學生說，去到蘇聯，務要記得向當地青年學習三種品質：國際主義、努力工作、集體主義。

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