星期日現場：區議員大逃亡的二三事 朱順雅：市民要想想可再做什麼

上星期四下午交完辭職信後，朱順雅翌日就馬不停蹄忙着拆除宣傳橫額、回辦事處安頓員工、清空辦公室交場。記者走進議辦，百多呎的空間光猛、不混亂，門右方是電腦、辦公桌，電腦要還給政府，門的左方是文件櫃和幾箱過時的工作報告，再向前走，大玻璃窗旁的桌子上，現在堆滿準備送人的物資，例如消毒用品、量血糖機、區議會紀念品。朱順雅今天的主要任務是清空桌上的東西和大型家俬，丟棄多年的工作報告、競選刊物，等一會兒會有街坊來幫忙。記者訝異於朱順雅的效率，她笑說因為辭職後有點失魂落魄，「個腦一片空白，不太能工作，所以回來執拾，不用用腦，做些體力勞動」。

靚景辦公室俯瞰所屬選區

朱順雅看着辦公室內四面大玻璃窗，從這裏可以俯瞰她所屬的恆福選區，她指着青山灣附近一帶的屋苑介紹說，「由黑白色的那幾棟大廈，到沿海的那一帶過去，都是我那區」。這天晴天普照，藍天白雲又有山有水，景色宜人，「是幾好view的，不過以後都……」朱順雅指着選區前面一座較矮的建築物，這是她上一個辦事處位置，叫做萬能閣，街坊以前笑說這個選址很適合她，因為她也是「萬能」的，後來第二個任期她搬到現在的大廈，本來簽下4年死約，但因為2019年後有感政治環境不穩，跟業主商量轉生約，現在真的應驗。

朱順雅在電話上跟記者說她的辦事處離選區比較遠，距離1公里，所以很少街坊會上來，甚至不知道辦事處位置，現在記者從高空看下去的確有點遠。「所以我就要好像流動辦公室一樣，主動去我區內一些人流多的地方，起碼讓市民看到我，有事可以找到我。」她逢星期三就會在區內擺街站，收集市民對地區議題的諮詢，這天用來清場的手推車，就是她多年來落區的戰友，陪她走過寒冬和烈日，「落街的物資就全靠這輛手推車，每次就由這裏推着手推車到恆福，1公里要走大約10分鐘吧」。

記者在辦公室到處看看有什麼雜物時，朱順雅從不知哪個角落掏出了風筒，她拿着風筒不禁笑了笑，「風筒是因為我會跑馬拉松，我有時跑步回辦公室，那跑完步不可以直接走去開會或者見市民嘛，總要先梳洗一下……」她由2014年開始跑步，原因是覺得自己身為公職人員，也要運動、保持精神見人。她這天穿上深藍色長裙、白色布鞋，打扮文青但戴着Garmin的跑步手表，記者感覺看上去，她的確比實際年齡年輕至少幾年。朱順雅的練跑路線包括由荃灣跑到屯門辦公室，距離總長18公里，如果要準備馬拉松賽事，就來回荃灣和屯門跑36公里。她在2016年參加第一個全馬，當時的跑步教練也是當區街坊，因為知道她想跑馬拉松就自薦，但練跑時正值區議會選舉，每天拉票到三更半夜，教練都曾經勸她放棄馬拉松，「但我覺得，想做的事就要堅持」。最後她成功連任，亦順利以4小時多的成績完成賽事。

跑步巡區 堅持早起派工作報告

「我的選區很散，沿海的距離單邊有5公里。」對自己區的距離瞭如指掌，因為她一直有跑步巡區的習慣，多年來寓練跑於落區，每月都會跑大約150公里，「巡區睇到很多東西㗎，真的用腳去走，去蜎窿蜎罅，搭巴士會看不到一些細微位」，例如區內設施、交通燈有沒有損壞；沙灘的樹會否伸到行人路；街上垃圾桶的衛生……「這些看來是很『揼石仔』的事，但是很重要，如果有個婆婆因為地下凹了一塊而跌倒受傷，可以很大件事。」巡區巡得多，朱順雅說連官員也知道她巡區比較密，當她投訴時似乎會更加落力跟進。

她家住美孚，除了會特地搭一個站到荃灣跑回屯門，十多年來也堅持清晨5時多起牀，跨區到屯門派工作報告，跟街坊打招呼，一個月至少有四五天，「我常做一些人們覺得好沉悶的事，成日去派工作報告，成日去開街站，我覺得我是一個議員，我好堅持我要回應市民，所以我覺得議員同市民之間的互動好重要」。朱順雅指着辦公室文件櫃上幾箱工作報告、競選刊物，笑說自己很喜歡出工作報告，每年一本厚的，半年一本薄的，所以辦公室儲存了大量2012年至今的報告，每箱也清楚寫上還剩下幾多本。她說自己的做法比較傳統，也常有街坊不領情，「有時好心灰，唉晨咁早過來，係咁派派派，到開會經過垃圾桶，嘩整個垃圾桶都是我的工作報告，很難過」。這幾天離任後，街坊向她表示失落和不捨，還有人說「以後咪冇得攞你啲工作報告囉」。但辦事處這幾千本工作報告，她今天也要親手丟棄。

憂街坊日後被政府冷待

今屆的區議會內，剩下的區議員不足一半，朱順雅也感受到區內街坊的徬徨，坦言自己也很擔心區議會離職潮後的社區服務真空。她辭職後當晚，恆福區的屋苑就突然停水，居民直指求助無門，「居民就在facebook說，打去政府部門又不太理睬他們，敷衍他們，遲遲未恢復供水」。以前朱順雅還是區議員時，如果停水，她會催促水務署交代維修完成時間、要求提供水車、通知居民水車供應時間和地點。雖然不再是議員身分，但她知道停水後，也聯絡以往相熟的水務署官員，但只得到冷淡回答，「平時回覆你會比較詳細，但當晚就一句『處理中』，可能肯回應都好畀面的了」。最後有恆福街坊跟她說，整個晚上都沒法洗澡。她擔心市民被政府冷待的情况會繼續發生，市民更加無所適從，「唯有希望市民醒目啲，以後沒有區議員，自己要知道更多資訊」。

離任後第二天，朱順雅照如常8點就去到荔枝角收押所探望還押人士，她過去一年多一直以親友身分探訪囚友，一個禮拜兩三天，「我朝早入去，懲教署阿sir就說，『你辭職還過來』」。朱順雅說她應該會繼續探望還押者，雖然未知前景如何，但目前可以做的話就繼續做，「其實這些事不一定要議員做，市民也可以想想自己可以再做什麼，我不敢說如何影響到人，但我總覺得有些信息，人們會收到的」。

文、圖˙朱琳琳

編輯•林曉慧

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