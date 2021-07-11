亂世中追星，可不可以？

對於擁躉追星，英語世界研究頗多。自1960年代起，對於明星和追星現象，極多相關學者已經採取猛烈批判的態度。例如Daniel Boorstin老早就批評所謂明星，就只是出名在其出名，與能力無關。對於fans，則一般視他們為不理性和瘋狂分子，不懂思考，偶像做的一切事情都照單全收。不少學者甚至認為偶像文化危害民主運作，皆因人民不再關心政治和實事，而只以貌取人、看表面。心理學家Lynn McCutcheon的團隊甚至認為追星者基本上都是有某程度的精神病。

然而，近年有一些學者不滿以上的刻板印象，提出多種反駁。社會學家Liesbet van Zoonen首先指出，fans不是傻的。觀眾的種類有很多，有比較被動的旁觀者，也有忠實擁躉，他們都有自己的看法。一些很hardcore的fans，會向偶像（或偶像背後的公司）提出意見，甚至施壓。加上當今網絡發達，fans要反饋，非常容易。此外，fans都會懂得議論偶像和偶像的作品。例如觀看某劇集，觀眾會把自己的生活代入去理解、回應。他們也會建立自己的群體，互相討論和交流資訊。當然有fans會毫無保留熱愛偶像每一首歌，但不少都會懂得或願意分辨好壞，甚至議論紛紛。再者，任何的集體行動或社會參與，都需要投入情感。很多時需要情感推動我們去認識、辨別，學者稱之為affective intelligence。

誰說追星就會不理世事？

事實上，批評「鏡粉」等追星不理性，本身就出於強烈偏見。我自己在8個鏡粉的telegram group裏，觀察了頗一段時間。各群組固然各有特色，但有一點是共通的，就是社群（community）的凝聚力。而這種凝聚力，不單只是限於線上，而是可以轉化為實際行動。設計廣告、找地方登廣告、集資、製作應援物品，不是靠尖叫就能完成，統統需要有人做。剛過去一星期，神徒就展示了他們如何做得到。如果你問我如何才能在尖沙嘴碼頭登廣告，我真的會不知所措。個別群組的成員之間，更有頗強的信任。「柳炒」群組中，成員會討論日常瑣事，例如煮飯蒸魚。在「爵屎」group中，則會有較年長的成員關心群組內考DSE的學生。廣義而言，這也是一種參與公民社會的方式。如果教會都屬於公民社會，誰說fan club不是？

確實，有不少人會說，自己追星是因為過去幾年香港已經很苦，想找點快樂笑一下。這的確有逃避的意思。但是，快樂無罪，娛樂也無罪。無人可以每天24小時保持悲憤。那些批評者如果平時真的每秒都在苦修，那值得尊敬。但他們難道真的不看歐國盃（其實踢波有咩好睇？）、不和朋友食飯吹水、不打機、不行街消費嗎？我看到網上某人很自豪地說自己玩board game訓練腦筋，批判鏡粉追星毫無建樹。只能說一句「你喜歡就好」。如果說追星就會不理世事，則又是另一種偏見。「柳炒」時不時會討論時事，Mike導的「無制限畀埋條命你好冇後援會」成員則更是天天論政。《蘋果日報》發行的最後一日，連平時極少出現政治話題的Hellosss群組，都有人share自己買了一份。他們都是香港人。有人關心社會多一點，有人關心少一點，跟無追星的人一模一樣。

我絕對不是自欺欺人，說以上的fans群落可以轉化為政治能量甚至行動，為我們帶來制度上的民主。我甚至認為他們不需要轉化，免被取締。有些人常常覺得，只有某些政治行動方才是有意義的行動，其他都是不重要的。但他們或許忘記了，當有些人在為自己所喜愛的人和事組織起來，即使無任何政治目的，他們都是切切實實地在組織，在互相合作，在過着議論的生活。這本身就有意義。就在星期五，有人在《東方日報》頭版登廣告宣傳教主的新歌，引起各方鏡粉批評。甚至在「神徒」的群組內，都有成員非常不滿。誰說追星就是發神經？

要守護，就要活出那種文化

七七盧瀚霆誕辰當日，我也專登到尖沙嘴湊湊熱鬧。同日上午，MIRROR四子在附近商場出席活動，下午則有Manson和廖子妤等出席（見到Manson真人，真的很興奮）。那一天的尖沙嘴，令我覺得很自在。前幾年，我會避開尖沙嘴（除了去書店），因為那裏實在不是我的地頭。廣東道是為某地區旅客而設的，不是為我們。但當天，我感受到尖沙嘴終於再度是我們的地頭。除了教主巨型祝賀廣告版，周圍的巴士站還有Ian（陳卓賢@MIRROR）和Tiger（邱傲然@MIRROR）的賀壽廣告（其實還有町田啟太的），以及fans自製的《大叔的愛》廣告。要守護一種文化方式，就要活出那種文化方式。可以完全視之為非政治的，無所謂。但這種文化方式，也是極為重要。所有keep Hong Kong Hong Kong的行動，我都支持。

我同意何桂藍所講，文化行動不能取代政治行動，也不應取代。某些人天天（在網上）叫喊要歌手偶像表態，要YouTuber講得一清二楚，本身就是無理。我是一個Hellosss，也喜歡聽Manson唱歌。但我不會要求我的偶像表態。六四當天我會到教堂參與悼念彌撒，我會毋忘六一六、七一、七二一、八三一和十一，我會記得今日香港是一個獨裁政體，我會記住牆內有很多正在受屈辱的人。

現在是2021年7月，《港區國安法》已實施了一整年。這亂世未必可修理好，當中的艱苦，我們都知道。但在亂流下，關心世界和活出某種文化方式，是無衝突。苦難與快樂是可以共存。

文˙莫哲暐

編輯•蔡曉彤

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