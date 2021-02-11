無定向學堂：當老婆搭上MIRROR……婚姻破裂？反成關係調劑

案例1：被妻「密集式攻擊」 版主開谷圍爐

「Hello我是姜太！」記者訪問關注組版主老婆，電話傳來的第一句就是自信滿滿的「姜太」自我介紹，果然不愧為版主夫人。「姜太」本名是Irene，與MIRROR的緣分始於今年初的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤得獎時可愛、謙虛的態度，令她開始留意和喜歡上MIRROR。無論是逛街、坐巴士、看手機，當看到12子，尤其是姜濤的廣告或者MV，她就會忍不住跟旁邊的老公分享「你睇吓他這個表情很可愛」！甚至停下來，要老公陪她在街上看完整個MV再走。

受害人版主RC形容，老婆Irene談論MIRROR的頻密程度猶如「密集式攻擊」，因為一次跟Irene前往餐廳吃晚飯途中，她直到上菜仍然不停提及MIRROR，還說自己的好姊妹也是鏡粉，令他想到自己和Irene姊妹的老公也是同樣處境，不如開個群組圍爐取暖，於是出現「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」。RC的第一個帖文，就是老婆說要買姜濤代言的洗衣機型號，事實上除了洗衣機，只要是姜濤代言的產品，Irene都會盡量買。

「其實我不覺得自己有多瘋狂。」Irene說自己着重實質的支持，她會優先購買偶像代言的廣告產品，務求為偶像爭取更多廣告、曝光機會，「最近例如6月，我買了Shiseido，其實我跟你講電話當下正在去Shiseido，又買防曬啦、雪糕月餅啦」。Shiseido護膚產品買了4份，雪糕蛋糕（暫時）買了兩位數字，如果姜濤再出限定版就再買， 「Shiseido是我一直用開的牌子，中秋節原本都要食月餅、送月餅，食吓雪糕月餅都幾開心吖，那就要買，真的要」。至於洗衣機又為什麼要換，壞了嗎？「洗衣機就……當你覺得要換的時候，它就是有地方要換，有地方不好，真的要換。」RC貼出買新洗衣機帖文後，應Irene要求加上「洗衣機壞喇」一句。

老公包容 雙方各有空間喜好

Irene說看到關注組內其他鏡粉老公的分享後，覺得自己也算理智，而且老公也認同她是理智的，「我不會強迫他戴（MIRROR成員）面具，我不會強迫他穿同款衣服」，最多是偷偷幫老公的洗髮水換成MIRROR代言的品牌。但參考完其他鏡粉的招數後，她有一個新計劃，「我現在準備把家裏的結婚相拆下來，我要換張banner，我要換成姜濤的相片」。記者不敢置信，真的嗎？「我真的準備做這件事，真的，我已經印好banner但未收到。」

鏡粉的追星攻勢令人大開眼界，鏡粉真老公的包容程度也令人歎為觀止。雖然Irene將MIRROR帶進家裏每一個角落，但她深知RC的底線，確保老公不會有hard feeling，而在社交群組裏，RC也大方稱呼Irene為「姜太」，還會陪Irene重看《全民造星》。Irene說：「因為我們都相處了一段時間，你會知道什麼他OK，什麼他不OK，但我覺得我老公很容忍我。」兩人在一起了7年多，強調給予雙方足夠空間，大家各有各喜好，Irene追星、RC打機，家中的PS4也是Irene送給老公的禮物。Irene說不會比較老公和MIRROR在自己心中的地位，因為兩者都很重要、不可取替，「因為我老公不可能有姜濤這麼靚仔，但姜濤也不可以回家幫我洗碗，對不對？哈哈」！

案例2：鏡粉「前夫」化干戈為幽默

關注組內其中一個最紅的帖文，就是另一鏡粉老公Tony為了幫老婆慶生，把老婆和自己的合照P圖變成老婆和MIRROR成員Anson Lo，超過一萬六千人讚好。Tony還自嘲「成件事出嚟效果老婆好開心，成晚對住塊玻璃傻笑，嗰種開心嘅程度，係我同佢一齊咁耐都未見過」，雖然現在大方地化干戈為幽默，大曬樂也融融的幸福生活，但Tony也曾經因為MIRROR而甚為煩惱。

「一開頭其實好多爸爸都未意識到MIRROR的危險性。」家有4歲女兒，跟老婆一起7年的Tony也是其中之一，他們一家是ViuTV的電視迷，他也有陪老婆一起看《全民造星》，當老婆喜歡上MIRROR時他也不覺得不妥，直到慢慢發現家中多了Anson Lo的照片、整天播着MIRROR的歌和節目、老婆的話題圍繞着MIRROR。「她們粉絲之間會舉辦event，眾籌落廣告燈箱、巴士那些，演唱會的時候我老婆會幫手派物資、送花牌，『虢礫緙嘞』好多千奇百趣的東西，她成副心機都在那裏，開口埋口都在說MIRROR。」Tony開始覺得事情不簡單，甚至有些滋擾，「對於一個沒有興趣的人來說，是有些煩厭的」。

「追星做過最瘋狂的事，就是扚我囡囡去跟MIRROR的排舞老師、一個叫Rock sir的老師學跳舞。」Tony老婆參加了媽媽鏡粉的群組，媽媽們會舉辦親子追星活動，分享湊仔經、子女跳唱MIRROR的歌，「成班媽媽MIRROR fans club就說去試堂，等囡囡去跳那首什麼……焫焫焫焫焫焫著那首呢，我不記得名字」。但Tony的女兒不是小鏡粉，也不愛跳舞，「我老婆就用盡所有方法哄她去，平時不讓吃的那些雪糕、蛋糕、糖果，就說你跳完我請你食，後尾夾咗佢去」。最後Tony女兒也玩得很開心。

煩至開口批評 攤牌後互相尊重

老婆追星例子遠遠不止這些，Tony愈說愈多，family day有時會顧着跟媽媽鏡粉討論MIRROR，把他和女兒晾在一邊；房間半幅牆貼滿Anson Lo的相片，還貼在結婚相旁邊；要求他髮型、造型打扮得跟Anson Lo一樣；飲多幾杯酒說要包起Anson Lo……句句透露出無奈，就算隔着電話也似乎看到Tony在苦笑。終於有一次Tony覺得煩到忍受不了，開口批評Anson Lo，甚至人身攻擊他的性取向，事後他也跟老婆攤出來說清楚大家的不滿，「後來我也有反省過自己有沒有做錯，她喜歡做的事，我是否應該要尊重她，我小時候都追過星，都明白自己偶像被詆譭是一件不好的事」。老婆聽完Tony的不滿後也收斂了，說少了MIRROR，也沒有強迫Tony參考MIRROR的外形打扮。

Tony由一開始對老婆追MIRROR有些反感，到反省自己，再到現在支持老婆，源於對老婆的體諒和尊重，「始終她生完小朋友之後，就沒有自己的私人時間和空間，喜好也要遷就小朋友，難得她找到一樣活動，她鍾意的事，又不是什麼不良嗜好，我都support她做」。如果老婆要參加追星活動，他就幫忙湊女，老婆生日還送Anson Lo合照和蛋糕，「無他嘅，都是想她開心」。在興趣和關係之間，Tony說最重要是雙方互相體諒，尊重各自喜好，但說起Tony有什麼喜好，「我比較喜歡做運動，我公餘時間就會練拳，因為我自己練開泰拳，老婆就會詐我型，說為什麼你不幫忙湊女呀，我一至六湊女這麼辛苦，你不幫我忙」。

輔導員建議

勿忽略另一半 禮尚往來支持喜好

雖然關注組名為「婚姻破裂」關注組，但明愛向晴軒危機專線及教育中心危機輔導員，有多年婚姻輔導經驗的社工蔡泳詩（Sally）笑指，當中不少帖文都不是真的有婚姻危機，而是夫婦炫耀雙方有多寵愛、包容的放閃post居多，「如果我們看那些帖文，會看到裏面充滿幽默感，而我們也看到有夫婦利用這平台去哄對方開心，或者放閃，增加夫婦之間的情趣」。Sally形容在鏡粉夫婦的婚姻關係裏，MIRROR像是第三者，但這個第三者不是我們認知中的婚外情，「第三者可以是小朋友、寵物，是其中一方可能放好多專注的事情，但有時候這個第三者可以是關係的調劑、一個溝通橋樑的話題」，例如在關注組內，不少帖文是老公主動跟MIRROR合照再向老婆炫耀、兩夫婦一起討論MIRROR節目，這些都可能是利用MIRROR增進感情的方法，Sally也提議可以把追星活動變成家庭活動，例如參加某個活動之前全家一起吃飯，或者把追星變成共同話題。

但如果關係裏其中一方在第三者上投放過多時間、情感，令另一半感到被忽略、在對方心中不夠重要，就可能會因為雙方期望落差而有衝突，導致發生爭執或冷戰。但Sally也提醒，出現衝突在一段關係中是正常的，不一定是壞事，衝突有時還會讓雙方更加了解對方，「其實健康的婚姻、夫婦，他們自己有能力去面對衝突，更加重要的是如何處理衝突」。

處理衝突貼士：

一、 細心聆聽

對方未必直白地說出自己的不滿，除了表面的不滿，我們要仔細聆聽對方心底裏的需要而作出回應

二、 尊重

當你愛對方，知道對方不喜歡或很喜歡一件事時，會否願意尊重和成就對方的想法。例如知道老婆很喜歡追星，老公就包容她的興趣，當老公願意讓步，陪老婆聽偶像的歌、演唱會，老婆也可以禮尚往來陪對方睇波、打機

三、 勿傷害關係

在爭吵時，無可避免會有負面情緒，當有情緒時可以先深呼吸，把傷人的話吞一吞，或落街逛逛、跟朋友訴苦，為自己降溫，避免以充滿敵意的語氣批評對方，或辱罵、人身攻擊，對關係造成不可逆轉的傷害。例如不滿老婆追星忽略家庭，可以說「你用很多時間去追星，沒有幫忙做家務和照顧小朋友，我覺得很失望」，而不是辱罵對方自私、懶

四、 平時多感恩

有時候夫婦可能習慣對方的付出是理所當然，而忘記雙方也要為關係而努力。適當就對方的付出而表達感恩和欣賞，或單純表達「我看到你的付出」，可以令關係更加經得起衝突。例如另一半送你喜歡的偶像的禮物、拍照，陪你看明星活動，也可以向對方表達欣賞

社交平台公開不滿 可致婚姻危機

關注組的成立不但為鏡粉老公提供訴苦平台，也為老婆和一眾花生友提供不少笑料，Sally就提醒夫婦要小心利用社交平台，在社交平台公開提及對另一半的不滿，可以帶來真正的危機，「我對你有不滿，其實是兩個人的事，但你公開告訴全世界，另一半可以覺得好無面，這個要顧住對方的感受」。情侶或夫婦向朋友私下訴苦時，除了宣泄情緒，也要考慮另一半會否介意公開關係裏的私事，知道對方的底線，什麼可以說什麼不能說，「正如爭執時不要說會傷害對方的話，我們找人傾訴，也盡量不要說會傷害另一半的事，即使是背住對方講」。

Sally笑說MIRROR真的像是一面婚姻的鏡子，「當MIRROR成為第三者，會照到什麼出來呢？會照到一個婚姻的健康狀况，照到我們有幾愛對方，也看到婚姻的裂痕」。這次的MIRROR關注組還照到MIRROR成功的背後，除了有一班好厲害的姜太、盧太，還有一班好偉大的鏡粉真老公。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 網上截圖、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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