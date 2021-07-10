陶瓷「D」仔 11mm大單元為發燒友而生

MW08配置的11mm Beryllium動圈單元，比一般耳機的6至8mm大得多，低音更豐富、中高音更明亮。耳機用上升級版藍牙5.2技術，天線亦經過全新設計，支援aptX、SBC及AAC，帶來穩定的連線及極致的音色。它的主動降噪模式亦是一大賣點，用家可以藉M&D Connect手機程式來調節降噪效能，如「全天模式」適合在一般環境下使用，「Max ANC」針對交通工具等特別嘈雜的環境，「感知環境」模式則讓用家可以一邊聽歌一邊聽到周圍聲音。每邊耳機備有3組、合共6組收音咪，通話表現與降風雜訊效果都更出色。

耳機外殼採用了高級手表常見的陶瓷材料製作，無論視覺或質感都有更豪華感覺。D形外殼配合輕巧牢固的入耳式人體工學設計耳塞，佩戴更舒適。MW08亦有IPX5防水等級認證，可承受任何方向的濺水。除了一般的黑、白色外，MW08還有藍、啡合共4色選擇，更可配備不同顏色的不鏽鋼充電盒，大玩配色效果。

■Master & Dynamic MW08規格

耳機續航力：12小時（關閉主動降噪）、10小時（開啟主動降噪）

充電盒續航力：30小時

主要功能：主動降噪技術、藍牙5.2、IPX5防水、15分鐘快速充電

重量：9g（單耳機）、81g（充電盒）

售價：$2498

查詢：2891 2819（LRT）