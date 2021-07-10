iPhone追尋遺失耳機 副廠第一家

用家可透過Find My手機程式來定位及追蹤耳機盒，例如你回家隨手放下SOUNDFORM Freedom後找不着，只需透過App指令耳機盒播放提示聲音，便能找出裝置位置；如果不知耳機在哪裏遺失了，則可利用遺失模式協助鎖定耳機盒的位置，又或向拾獲者提供信息和聯絡資訊。如果當下無法鎖定位置，用家亦可啟用「找到時通知」模式，當Find My網絡找到耳機時便會發送通知。

當然，耳機最重要還是音色。SOUNDFORM Freedom的雙層驅動器可提供飽滿的低音及清晰的中高音，重現樂曲的微妙細節。耳機配備的Qualcomm AptX技術，較標準的藍牙音訊更佳，配合雙米高峰及環境噪聲消除技術，能提供出色的通話質素。

■Belkin SOUNDFORM Freedom規格

耳機續航力：8小時

充電盒續航力：28小時

主要功能：藍牙5.2、Qi無線充電、IPX5防水、15分鐘快速充電

售價：$899

查詢：800 905 388（Belkin）