私家水療套房 焗桑拿減壓

Cordis幾乎所有房間都以白色及深木色作設計主調，唯獨這間「川」悠然套房是以淺木色為基調，給人一種躺在家中的放鬆感覺。套房面積620平方呎，有客廳及1張特大雙人牀，睡牀旁邊是一間開放式浴室，浴室內設有水療浴池，深度足夠整個人由肩到腳泡在水裏享受水力按摩。此外，浴室更設私人蒸氣房及獨立淋浴間，任何時候也可以焗一身汗減壓！由於酒店設有spa服務，因此房間都採用「川」水療中心的洗滌用品；加上房間位於貴賓樓層，可在貴賓會辦理入住或退房手續，免除排隊check in的麻煩。於酒店官網預訂此房型，更包括早餐及下午茶，非常抵住。

早前Cordis亦與美容品牌LUSH合作，推出附送LUSH泡泡浴產品的住宿套餐，在9月30日前都可享用這個優惠，在「川」悠然套房來個LUSH泡泡浴，的確是絕配！

■香港康得思酒店「川」悠然套房

價錢：$2480起（另收加一），包2人早餐，於貴賓會享用小吃、下午茶及氣泡酒

LUSH「清新仲夏假期」住宿計劃：

$1198起，升級至「川」悠然套房住宿連貴賓會禮遇$2898起（另收加一），包2人早餐、2人於Alibi - Wine Dine Be Social享用全素下午茶配檸檬特飲、每房LUSH泡泡浴芭浸浴產品1個及康得思專屬香氛清新薄荷（5毫升）1份

地址：旺角上海街555號

訂房及查詢：www.cordishotels.com

[好去處]