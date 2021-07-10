酒店浴室90°巨窗 浸浴賞無敵維港

提起靚浴室，不少人會立即想起位於金鐘的奕居（The Upper House）。這裏的房間以偌大馳名，房型主要有3種，包括Studio 70、80與套房，其中Studio 70面積有730平方呎，比不少香港人的居所還要大。

甫進房間，看見浴室與睡房約各佔一半，還有化妝間、獨立淋浴間及「無死角」景致浴缸，浴室內亦放置了特色藝術擺設及毛巾架，整個設計猶如私人水療室般。而不能不提的是房內的90度角巨型玻璃窗，可眺望維多利亞港海景或中環一帶的城景，住客可以使用英國品牌bamford的天然沐浴用品及浴鹽，一邊欣賞窗外景色，一邊浸浴，絕對有「歎世界」的感覺。

基本房型反擁有全海景

不少人住酒店時都以為，多付點錢，住得愈豪，房間便愈靚，於是常常在訂房時要求升級房型。不過住奕居的話，選房間時便需要「逆向思維」了！Studio 70為酒店的基本房型，再高一級的Studio 80雖然面積更大，但多面向山景，浸在浴缸中最多只能看到半個海景；相反Studio 70分別有山景及海景，其中的海景豪華房是酒店唯一擁有全海景的房型，據知曾經有住客升級至最高級的套房後，卻為了這個面向維港的浴室而要求down grade呢！

周六日入住 免費上瑜伽班

跟其他酒店的staycation住宿計劃相比，奕居的優惠向來不算大堆頭，但酒店推動健康生活，因此每間房都備有瑜伽墊，並提供免費瑜伽影片讓住客練習；逢周六、日入住，更可免費參加酒店舉辦的瑜伽班。

至於飲食方面，今個夏季，酒店跟本地一家提倡可持續發展概念、健康飲食的純素珍珠奶茶專門店Mother Pearl圓貝合作，於6樓的pop-up店推出選用植物奶、天然糖漿及手工珍珠製作的低脂肪珍珠奶茶，讓大家買杯「低罪疚感」的珍珠奶茶，在平台花園或房間中慢慢享用。

■奕居Studio 70海景豪華房

淨房價：$3900起（另收加一）

Staycation住宿優惠：

$3120起（另收加一），包括：Studio 70房型住宿1晚、雙人早餐套餐、無限點播客房高清電影及爆谷、周六日免費參加瑜伽班

地址：金鐘金鐘道88號

訂房及查詢：bit.ly/3wztQPm

■Mother Pearl圓貝pop-up店

營業日期：即日至8月31日

營業時間：上午11:00至晚上7:00

地址：奕居6樓

查詢：5506 3575

文：顏燕雯

模特兒：Pamela Chau

編輯：梁小玲

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