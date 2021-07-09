名家西九設擺錘裝置 男女老幼躲避中忘憂

由國際級編舞家威廉．科西（William Forsythe）設計的《無處又遍處》系列，到過倫敦泰特現代藝術館、威尼斯雙年展。而《無處又遍處（二）》在亞洲的第一站，來到香港西九文化區。威廉．科西在編舞界活躍了45年，最初他在芭蕾舞團起步，後來創立科西舞蹈團且獲獎無數。這位芭蕾舞者，努力將傳統古典芭蕾舞重塑成21世紀的藝術形式，專注研究舞蹈的基本原則，配合裝置、錄像及數碼科技創作。

「編舞是關於例外的」

科西認為學習芭蕾舞的過程非常重要，他說︰「在學院學習芭蕾舞，就像學習語言的語法一樣。我們能夠說話，是因為我們都經歷了學語言的過程，當你能夠處理那個語言時，也就能夠操控它。」從芭蕾舞到編舞，科西覺得就像是由閱讀和學習，到寫字的過程。他續道︰「你會抽取不同的元素，重新編排，讓它們達到你的目標，或符合你使用它們的情境。」在學院學習芭蕾舞，給予科西良好的編舞框架。

科西強調，不能混淆經典舞目和創作。古典時期有那時期創作的舞目，帶着自己的歷史底蘊，並且因舞目的編舞在當時是出色的，所以累積了影響力，成為後世模範。人們在學院學習這些舞目，就像在學校認識不同的作家，而每個時代都有自己的作家。學院的訓練是讓學生了解和學習舞蹈最基本的原則。「編舞是關於例外的」，編舞的特別之處，在於尋找規則之中的例外。

數百懸浮擺錘按程式擺動

今次西九文化區安排了約6000平方呎的空間，設置《無處又遍處（二）》裝置，空間中有數百個懸浮擺錘，由預設電腦程式控制擺動，幅度可大可小，節奏可快可慢。科西給觀眾的指示是穿梭於懸浮擺錘間而不要碰到擺錘。記者發現穿梭其中並非特別困難，陣中部分位置在特定時機是「安全」的，沒有擺錘會觸碰得到，只要小心留意擺動模式，就能好好避開。

在傳媒專場觀察，記者發現小朋友和老人家玩得特別開心。小朋友當作玩障礙賽，又像是要避開特務片中的紅線，盡情走、跳、遊戲。老人家起初小心翼翼地走入裝置中，發覺躲避擺錘並非太難後，也躍躍欲試，一步步走，步伐逐漸輕盈起來。在外面看着多個擺錘擺動，有莫名的治癒感；置身其中更可暫忘煩憂，專心思考如何在空間中走動，有一刻看見一堆擺錘正要向自己盪過來，想着如何避開，也不可說不刺激。

「編舞物件」引導身體活動

作品名為《無處又遍處（二）》，並以數字命名，因為作品有數個不同版本。首個版本《無處又遍處（一）》，是由一名舞者，在40多個擺錘之間表演。後來科西認為觀眾的參與在節目中非常重要，所以就設計了（二）這個更著名的版本。科西說選擇這個版本在香港上演，主要因為西九大盒的空間夠大。

科西說編舞不是跳舞，需要分開兩個概念，「編舞不止組織舞蹈……編舞不一定以舞蹈為媒介，編舞可以令人跳舞，可以製造舞蹈。」在空間中的觀眾並非舞者，他們是成就整個編舞作品的主體。他的這個作品，是「能夠編舞的物件」，即Choreographic Objects。借用藝評人李海燕在「香港舞蹈研究」刊登的文章〈在「視藝」和「舞蹈」之間，需要什麼連接詞？〉，Choreographic Objects可稱為「引導身體活動的物件」，注重身體經驗感受藝術品，她從科西的著作Choreographic Objects中引文，說是「作為理解由活動到靜止如何被煽動和組織的另類場域」。如同訪問中，科西說這件「編舞物件」會塑造龐大的系統，觀眾一旦選擇走入系統，就要面對干擾系統的可能，並找到應對方式。這就是科西「編舞物件」好玩的地方。

博物館跨界合辦藝術節目

在傳媒專場後的訪問中，譚兆民表示是次作品即使出現在視覺文化博物館M+，也非常合適，所以當今的表演藝術是橫跨視覺藝術等不同藝術界別的，博物館之間可以互相合作。未來有機會與M+合作，播放更多藝術電影；年底亦可能與香港故宮文化博物館合辦音樂節目。另外，今年西九文化區首辦表演藝術季，譚兆民稱反應甚佳，4至5個節目的早鳥票已經售罄。

●《無處又遍處（二）》

日期︰即日至7月19日

地點︰西九文化區藝術公園 自由空間大盒及盒仔

票價︰$150

網址︰bit.ly/3xeKlBt

文：胡筱雯

編輯：王素怡

美術：謝偉豪