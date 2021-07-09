沙發薯：電視看新城市新開始

剛在Netflix推出第二季的Feel Good是棟篤笑喜劇家Mae Martin的首套電視創作。來自加拿大的Mae於10年前移居英國，在英國展開她的喜劇事業。Feel Good就是她自傳式故事，她自己飾演自己，在英國一間酒吧表演時，遇上女生George，二人展開了一段「feel good」但又充滿掙扎的關係。

Feel Good其中一重要主題是性別認同。Mae屬非二元性別者（non-binary），對性開放具冒險試驗精神；George則是英國本地女生，較傳統保守，從未與同性談戀愛。她與Mae迅速撻着，卻因為害怕世俗眼光而一直隱瞞與Mae的關係。另一方面Mae則隱藏自己的過去，不愛分享個人感受與掙扎。二人各有煎熬，離離合合，主要靠性愛來維持關係，劇名Feel Good就是形容這段表面感覺良好但實質充滿交戰的關係。

輾輾轉轉，George發現原來Mae曾沉迷海洛英，在加拿大曾花不少時間於復康中心戒毒。不過，Mae的問題就是她一直不敢面對她的過去：她14歲離家出走，在多倫多依靠和寄居於棟篤笑圈的成年男生群。成年後她一直扮作若無其事，索性離開加拿大，將蹉跎歲月、被那些男生誤待的創傷封印，搬到倫敦展開新生活。

Feel Good的故事全是來自Mae Martin的真實經歷，所以十分當代，甚具真實感，與另一相似的喜劇Frayed帶來很不一樣的感覺。Frayed由來自南半球澳洲的棟篤笑喜劇家Sarah Kendall創作，同樣取材自她個人背景與經歷——Sarah在2000年初移居到英國發展。相對Feel Good，Frayed屬較傳統的slapstick（鬧劇），充滿尷尬場面的喜劇，但英澳文化的碰撞同樣帶來煥然一新的感覺。

Frayed講述女主角Sammy的有錢老公過身，原來他欠債纍纍，所以Sammy失去所有財產，就連倫敦的豪宅亦要賣掉。原本來自澳洲小鎮Newcastle的她在倫敦無人無物，所以迫於無奈要帶她的子女到澳洲故鄉，投靠無見多年的母親，要與不和的阿哥再度同一屋簷下，重見十多廿年未見過的童年朋友及舊情人。

一無所有 重新適應鄉鎮生活

Sammy與子女一下子一無所有，習慣奢華生活的她自然難以重新適應澳洲鄉鎮生活。同時子女來自英國，從未到過澳洲，當中的文化差異亦造就了不少笑料。不過，故事的重點當然是環繞在Sammy的古怪性格及黑歷史。為隱瞞她的過去，她對子女說盡謊話，他們以為她是來自悉尼有錢家庭，不知她原來在澳洲還有家人，更不知道阿媽的真名。事實就是Sammy經歷過家庭慘劇，在澳洲一直悶悶不樂，所以她一成年就離開澳洲，在英國倫敦以新身分重新做人。

英國是不少香港人的新落腳地，或者在未來十年八載，我們就已可看到有關香港人在英國的電視劇，相信會同樣精彩。

文：陳Damon（chandamon.com）