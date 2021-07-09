書展下周三開鑼 時代浪尖上的香港書商

在今年書展正式開始前，媒體已關心書展會否受國安法影響，貿發局表示不會審查書籍，但若收到投訴指有書籍違反國安法，會將個案轉交警方處理，並表示相信參展商明白國安法的界線，會自律地遵守法規。同時，圖書館因內容有可能違反國安法，最少72項館藏下架，最近一次下架的主要是黎智英的著作及《蘋果日報》報章。

公共圖書館下架的書籍中，不少由次文化堂出版，包括陳雲在2010年代出版的著作《香港遺民論》、《城邦主權論》、《香港保衛戰》及《身土不二》，還有林匡正的《香港公民抗爭運動史－挫敗的三十年剖析》、《香港公民抗爭運動史 2 中港對決》及《激進：香港進步民主運動史》等，次文化堂社長彭志銘所寫的書《打橫嚟講2，愛香港不愛黨白皮書》亦已被下架。

書商免招麻煩 不展售敏感書

彭志銘一直有跟進事件，他說︰「黎廣德有一本書，名為《釋放香港》，是零幾（2009）年出版的，也下架，所以評論時事，或書名比較特別的作品，都會成為針對對象。」他認為今年書展會比較少與時事和政治有關的書籍，他們的出版方針亦有改變，「就像六四，以前一直覺得可以出和六四有關的書，可以做論述和訪問，內容和歷史，我相信今年都不可能在書展賣這些書」。以他了解，行家之間亦有不少為免麻煩，不會帶敏感的書到書展，最重要是「我不是想利用書展，去做什麼行動，這純粹是一個書展」。

書展本來是出版社賺錢的重要機會，去年取消了，對部分書商、出版社而言打擊甚大，彭志銘說：「我們每年的總入息，書展佔很大比例，是『過半數』的，所以那幾天收到的錢幾乎是我們公司的命脈。」出版社壓力特別大，因為他們總是先墊支設計、印刷和運輸書籍的錢，要靠賣出書籍收回成本，他用花農作比喻︰「你失去了一屆書展，等於你做花農，種植了果實，但沒有賺錢機會，本來你一整年就是靠那些錢營運的。」他眼見相識的出版社有不少倒閉了，說整體而言整個行業都很沉重。

彭志銘預計，今年書展生意不會太好，主要是整個社會經濟問題，坊間買書的人也少了，書商很可能在經濟壓力下，為了盡快收回兩年來出書的成本，需要減價促銷。他認為接下來的書展也吸引不了太多人入場，加上各種限制如佩戴口罩、需要掃描安心出行或填寫表格進場等，影響讀者入場意欲，所以估計今年書展的生意，最少下降兩至三成。

蜂鳥出版成立只有2年多，2019年是他們第一次參加書展，今年是第二次。出版社的出版人何欣容有在中型出版社工作的經驗，她說蜂鳥出版並沒以書展為主要收入來源，亦不會集中在書展期間再出書，全年每個月出版的書數量維持在一至兩本。何欣容提到有些出版社會請製作公司設計書展攤位，今年因為疫情，怕書展會突然取消，所以出版社減少投放製作費，但她的出版社較小，上次和今次參展也沒有投放太多資源在攤位製作上，上次書展銷售量其實比預期好。

由蜂鳥出版的其中一本書《社運心理學》，在公共圖書館被下架，問到是否會在書展出售相關書籍，她回應說︰「其實那本書是非常中立的學術書，只是在研究一些現象。我們自己的估計是，可能其中一至兩張相『出事』，和內容完全無關係的，有點斷章取義地理解本書。」《社運心理學》由香港大學心理學系哲學博士和3名同系學生寫作，現已售罄，同一作者撰寫了新書《壞時代心理學》，在今年2月出版。何欣容表示會帶《壞》到書展發售，就審查問題，她說︰「很難說是否擔心的，有可能觸犯法例的書當然不會賣，也不會帶到書展，其他的書應該不會有其他大問題的。」她認為出版社也好，傳媒也好，都是讓人發聲的平台，到有書真的被禁時才作打算。

書業「不蓬勃」vs.讀者增加

對於香港的書業和出版業的發展，彭志銘和何欣容的看法不太相同。彭志銘認為香港的書業「不蓬勃」，今年沒有太多新書面世，不似以往每個月、每個星期都有具話題的新書出版。新書少了，跟出版相關的行業如物流車隊、發行公司、印刷公司等生意也少了。彭志銘說有不少紙行倒閉，當香港印刷書的數量減少，對紙張的需求下降，紙行議價能力沒以前高，製作費便會上升，但由於市道太差，出版社也不敢加價。同時由2018年起，有市民提倡罷買「三中商」的行動，亦有影響中小型出版社的收入，因為「三中商」壟斷書業市場，他們佔市場比例七至八成，連大眾書局亦於2020年3月結業，出版社發行到「三中商」的書籍無人購買，書籍會退回出版社，這個影響持續至今。

另一個問題，是彭志銘認為年輕人較少看書，網上平台亦分走了一批讀者，但何欣容覺得看書的人多了。她說︰「這一年多人看書，有機會是因為在家的時間多了，看完社交媒體平台後，想找更有深度的東西閱讀。近年多了獨立出版社，獨立書店也多了，無論實體店還是網上書店，更加多人參與在書業之中，可能在經營上，大家發覺並不需要太多資金才能夠做書店和出版社。」舉例來說，近年新開的獨立書店，包括見山書店、貳叄書房、閱讀時代及一拳書館等，各有特色，亦會定期舉辦各種文化交流活動，來自台灣的誠品書店亦愈開愈多。

記者亦有問彭志銘，香港不是愈來愈多獨立書店嗎？他認為不少新書店主要售賣與社會運動相關的書籍，他們出版與時政無關的書籍時，獨立書店就傾向不入貨了，「整體書業是有問題的，不是人人都只出陳健民的書，或者柳俊江的書，要知道不應該只有單一類型的書，書業應該有很多不同聲音，減肥的書，旅遊的書，消閒的書，什麼都應該有，現時變得很單一」。他亦認為誠品書店是以書店包裝生活品味，主要販賣精品為主。雖然時下多了獨立書店，但閱讀文化是否健康亦有待探討。

香港議題、心靈書籍多人看

在眾多書籍中，何欣容表示最多人看的書分兩類，第一是香港議題的書籍，不限於政治，以香港社會、文化、歷史為主題的書亦多人購買；第二是與心靈有關的書籍，原因可能是在家鬱悶，也可能是因為大環境。她說和拍檔以自負盈虧的方式營運出版社，出版方針除了根據市場需要，會邀請在網上人氣高的作者出書外，亦會按自己的喜好出版有興趣的書，而以建築學為主題的《迷失的摩登——香港戰後現代主義建築25選》及以人類學為主題的《人類學好野——關於人類的，我都想學》，反應也比預期好。數字上，蜂鳥出版的書本首印時會印1500至2000本左右，不同書種印刷量不同，較冷門的書和童書，印刷時會比較保守，有大約五分之一的書再版1至2次，近日多人談論的新書《無權勢者的力量》，銷量約為3000本。在書展，蜂鳥出版會帶來與香港歷史有關的新書，分別為《空白的一百年》及《香港簡史》。

至於次文化堂，彭志銘表示首版通常約2000本，而文學類的書則印約1500本，近年很少可再版的書，銷量多過1000本的書也不多，他說：「嚴肅文學的受眾是比較少的，那些經常得獎的人所寫的書，銷路也可以很差，除非你很有名，像董啟章那樣，還會有點銷路。」今年書展他們將會出版舞台劇《一水南天》的劇本集、大律師劉偉聰的《北狩人間：華夷莫辨》，以及香港歷史風俗掌故專家吳昊去世前留下的4本著作，分別命名為《日落香江》、《香島殘陽》、《香城晚霞》和《再見香港》。在宣傳上，彭志銘刻意用廣東話設計標語，寫道「香港不朽好鬼正」、「香港舊時好鬼正」、「香港原來好鬼正」，只有用廣東話讀出，才能傳神意會。

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

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